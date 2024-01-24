日劇獨活女子南台灣入鏡 江口德子玩到不想回家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北24日電）日劇「獨活女子的守則4」推出台灣篇，讓女主角江口德子到台南、高雄趴趴走體驗美食與人情味，她直呼玩到不想回家，下次不想再為工作來台，想認真體驗玩耍。

電視劇「獨活女子的守則」系列描寫單身女性五月女惠下班後勇於嘗試不同生活體驗，盡情享受一個人的時光。

其中，台灣篇拍攝地點包含高雄知名夜市、海產店及台南昭和風咖啡廳、手繪看板電影院等地，片中還有北影男配得主傅孟柏、「角頭」系列電影的王宣、「六弄咖啡館」的戴若梅等不少台灣演員客串現身。

這次江口德子除了在高雄大啖螃蟹粥等，並愜意在高雄騎腳踏車尋找海鮮餐廳，還在台南還遇到許多道地「台灣味」。

例如劇組在一家咖啡店門口拍攝時，一名鄰居老伯伯穿著白色汗衫、運動短褲，加上一雙「台灣之光」藍白拖意外入鏡。

不過，這名伯伯絲毫不受劇組影響，他自在地拿著掃把畚箕打掃家門口，江口德子只能憋笑繼續演出，劇組也拍下這自然的一幕，導演在喊OK後，還忍不住說「感覺很不錯呢」，工作人員也笑回「是感覺很好的臨演呢！」

在經歷這一趟「獨活女子台灣行」後，江口德子大讚指出，「生活很放鬆、東西很好吃，人們也很溫柔，每天都心情很好，甚至覺得不想回去日本了」。

由於此次為拍攝進度，必須一直趕往不同的取景地點，讓她也直呼，「下次希望不是為了工作，我想要真的來玩！」

「獨活女子的守則4」由中華電信與日本東京電視台合作推出，將於3月在串流平台Hami Video獨家全台首播。（編輯：戴光育）1130124

在日劇「獨活女子的守則4」中，由演員江口德子飾演的五月女惠開心遊高雄夜市。（Hami Video提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年1月24日