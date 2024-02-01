票房排行速報1 / 雙國片仍占Netflix前10 最強老媽楊紫瓊持續發威

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（中央社記者王心妤台北1日電）上週院線和Netflix排行榜出爐，國片「請問，還有哪裡需要加強」和「查無此心」仍分別占據Netflix台灣排行榜第4名和第7名，講述台灣黑幫家庭故事的「孫家兄弟」也仍在前10名。

1月22日至28日的Netflix收視成績出爐，台灣區節目類榜單中，前2名分別是韓劇「遺贈的秘密」和「歡迎回到三達里」，「最強老媽」楊紫瓊化身台灣黑幫大嫂的「孫家兄弟」（The Brothers Sun）仍在第10名。

特別的是動畫表現不俗，「迷宮飯」占據第3名，還有「肌肉魔法使-MASHLE」、「我獨自升級」（Solo Leveling）和「藥師少女的獨語」都搶進前10名。

台灣區電影排行中，冠軍由韓國肌肉男星馬東石主演的「烏有之地」摘下，亞軍和季軍分別是「偷破天際線」（Lift）、「私刑教育3」（The Equalizer 3）。上週就擠入前10名排行榜的國片「請問，還有哪裡需要加強」和「查無此心」同樣未掉出榜外。

1月22日至28日院線票房部分，根據國家電影及視聽文化中心資料，原作者遠藤達哉監製的劇場版SPY×FAMILY CODE：White（間諜家家酒）獲得新台幣2807萬元票房成為冠軍；傑森史塔森（Jason Statham）主演的動作片「蜂刑者」（The Beekeeper）進帳1072萬元緊追在後；劉德華、彭于晏、劉俊謙合作的犯罪動作電影「潛行」獲得978萬元成為季軍。

另外，魏德聖新作BIG從12月上映至今，上週仍新增257萬元票房；讓吳慷仁摘下金馬影帝的「富都青年」不只持續上映，昨天也宣布順利突破億元大關。（編輯：張雅淨）1130201