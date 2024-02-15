票房排行速報1 / 「還錢」票房破2300萬 「愛愛內含光」奪串流冠軍
2024/2/15 16:52（2/15 17:09 更新）
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影片來源：華納兄弟台灣
（中央社記者王心妤台北15日電）農曆春節連假剛結束，院線票房也出爐，國片「還錢」春節飆破2300萬元表現最亮眼，串流則以台劇「愛愛內含光」、國片「惡女」分別登Netflix台灣排行榜節目類和電影類冠軍。
國片「還錢」由吳慷仁、陳柏霖、林哲熹等人主演，電影公司今天公布票房已突破2300萬元，堪稱是今年春節賀歲檔期院線片中票房最亮眼的新片。
另外，根據國家影視聽中心公布資料，熱門動畫「SPY x FAMILY間諜家家酒」由原作者遠藤達哉監製的劇場版CODE：White新增462萬元，「金牌特務」系列導演馬修范恩（Matthew Vaughn）執導的間諜動作喜劇片「機密特務：阿蓋爾」（Argylle）則新增302萬。
影音串流平台Netflix部分，台灣排行榜中，節目類冠軍由台劇「愛愛內含光」摘下，第2名是韓劇「低谷醫生」、第3名為「肌肉魔法使-MASHLE」；電影類排行榜由林美秀跟邵雨薇主演的「惡女」奪冠、韓星馬東石主演的「烏有之地」、麥可貝（Michael Bay）執導「劫命救護」緊追在後。（編輯：龍柏安）1130215
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