更多編輯台推薦新聞：
珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

台裔導演作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安
娛樂

台裔導演作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國漁船越界捕魚盜砂 海巡署近8年驅離逾9000艘
首頁 / 娛樂
首頁 / 娛樂

票房排行速報1 / 「還錢」票房破2300萬 「愛愛內含光」奪串流冠軍

2024/2/15 16:52（2/15 17:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

號外號外！熱門串流平台與電影台灣票房每週四更新，讓您輕鬆了解時下網友最喜愛的影視作品，成為你下一部必看的口袋清單。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：華納兄弟台灣

（中央社記者王心妤台北15日電）農曆春節連假剛結束，院線票房也出爐，國片「還錢」春節飆破2300萬元表現最亮眼，串流則以台劇「愛愛內含光」、國片「惡女」分別登Netflix台灣排行榜節目類和電影類冠軍。

國片「還錢」由吳慷仁、陳柏霖、林哲熹等人主演，電影公司今天公布票房已突破2300萬元，堪稱是今年春節賀歲檔期院線片中票房最亮眼的新片。

另外，根據國家影視聽中心公布資料，熱門動畫「SPY x FAMILY間諜家家酒」由原作者遠藤達哉監製的劇場版CODE：White新增462萬元，「金牌特務」系列導演馬修范恩（Matthew Vaughn）執導的間諜動作喜劇片「機密特務：阿蓋爾」（Argylle）則新增302萬。

影音串流平台Netflix部分，台灣排行榜中，節目類冠軍由台劇「愛愛內含光」摘下，第2名是韓劇「低谷醫生」、第3名為「肌肉魔法使-MASHLE」；電影類排行榜由林美秀跟邵雨薇主演的「惡女」奪冠、韓星馬東石主演的「烏有之地」、麥可貝（Michael Bay）執導「劫命救護」緊追在後。（編輯：龍柏安）1130215

#吳慷仁
#陳柏霖
票房排行速報
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
票房排行速報2 / 雙國片仍占Netflix前10 最強老媽楊紫瓊持續發威
172.30.142.25