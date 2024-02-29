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票房排行速報1 / 「忍者之家」抗韓流 登Netflix全球非英語節目冠軍

2024/2/29 14:51
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（中央社記者葉冠吟台北29日電）強勢韓流來襲，日劇依舊不容小覷，日星賀來賢人擔任聯合執行製片兼主演的「忍者之家」，榮登上週Netflix全球非英語影集排行榜冠軍，把日本文化最神秘、傳統的「忍者」搬上國際。

Netflix台灣榜單部分，台劇「愛愛內含光」成功連續3週攻佔節目類冠軍，導演黃婕妤陸續在官方臉書分享幕後創作點滴，讓觀眾能更理解角色內心；第2名同樣是台劇「華麗計程車行」，改編自台灣作家陳俊文書寫家族的散文「華麗計程車」，故事圍繞90年代計程車行一家四口與一群樂天開朗的車行司機們，身處大時代變遷下如何面對人生困境，溫暖動人。

特別的是，日劇「忍者之家」不僅在國際成績亮眼，在Netflix台灣節目榜單也有第5名佳績。

全劇將日本文化中最神秘、傳統的職業「忍者」搬上螢幕，講述傳奇忍者「服部半藏」後代的忍者一家人，原本都在為政府進行秘密任務，直到長子意外身亡，讓父親決心放棄忍者身分，要求全家以普通家庭樣子生活，在強勢韓流影視來襲下，再度展現日劇不容小覷實力。

另外，隨著好萊塢史詩大片「沙丘2」上映，影迷也提前在Netflix預習前作「沙丘」，成功排名台灣榜單電影類第2名。而國人持續力挺國片，「惡女」與「女鬼橋2：怨鬼樓」仍穩穩卡位第1與第3名。

19日至25日電影院線部分，據國家電影及視聽文化中心資料，讓好萊塢巨星艾瑪史東（Emma Stone）斬獲各大獎項的電影「可憐的東西」（Poor Things），笑納新台幣1035萬元成為當週票房冠軍；國片「還錢」則以新台幣574萬元居次，第3名為索尼最新超級英雄電影「蜘蛛夫人」（Madame Web）獲得新台幣550萬元。（編輯：李亨山）1130229

#Netflix
#艾瑪史東
#黃婕妤
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