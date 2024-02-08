龍年開春看電影 國片小子、還錢強碰艾瑪史東封后片

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（中央社記者王心妤台北8日電）春節到來，除了走春，全家人不妨一起看場電影。今天起除了朱延平監製的「小子」、動作喜劇片「還錢」等國片，還有艾瑪史東金球獎封后強作「可憐的東西」、動畫「飛鴨向前衝」等。

春節檔期上映的電影眾多，像是國片「還錢」集結陳柏霖、李銘忠、林哲熹、蔡凡熙及香港女星蔡思韵，另外還有吳慷仁驚喜演出，本片除了卡司華麗，吳慷仁以ABC口音、中英文夾雜的喜劇也會讓觀眾笑不停，讓大家樂過年。

「小子」由朱延平監製，陳昊森、李霈瑜、賈靜雯、林美秀、郭子乾與黃仲昆主演，陳昊森片中飾演一名在電玩界呼風喚雨的玩家，現實卻過得一塌糊塗，李霈瑜飾演的女友也看不下去被氣跑，這時卻有2名身分不明的功夫小子走進他們的世界，展開一段神秘旅程。

「可憐的東西」（Poor Things）讓演員艾瑪史東（Emma Stone）獲金球獎音樂喜劇類影后，又問鼎奧斯卡影后。艾瑪史東曾說主角貝拉是她至今最喜歡的角色，能透過角色觀點看世界是幸運的事。

另外還有韓片「外星+人2：回到未來」、爾冬陞監製、麥啟光執導，並由郭富城、任賢齊及林家棟共同演出的香港動作喜劇「臨時劫案」都是即日起上映。

闔家觀賞的動畫片部分，昨天有首度揭開鬼太郎誕生之謎，與他父親「眼珠老爹」神祕過去的「鬼太郎誕生：咯咯咯之謎」，今天也有喜劇動畫「飛鴨向前衝」等片。（編輯：龍柏安）1130208

監製朱延平稱賀歲片「小子」是「洋蔥電影」，邀請觀眾進戲院一層一層剝開解謎。（良人行提供）中央社記者王心妤傳真 113年2月8日