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朱延平：周處除三害在中國成功 是兩岸交流好結果

2024/5/29 15:57
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（中央社台北29日電）導演朱延平28日在中國四川雅安出席「第15屆兩岸電影展之台灣電影展」時表示，台灣電影「周處除三害」在中國大陸的成功是「兩岸交流的好結果」，希望兩岸電影交流能繼續延伸。

綜合中新社、新華社及四川在線報導，「第15屆兩岸電影展之台灣電影展」27至31日在雅安市萬達國際影城及上影國際影城展映，28日並舉行開幕式，包括朱延平、魏德聖、李烈等近30名台灣電影業人士以及中國導演馮小剛等人出席。

中新社報導，在開幕式上，今年在中國爆紅的「周處除三害」引起兩岸電影人熱議。「周」片今年在中國大陸的票房已超過人民幣6億元（約新台幣26.4億元）。

報導指出，擔任台灣「兩岸電影交流委員會」主任委員的朱延平表示，「周處除三害」在中國大陸的成功是「兩岸交流的好結果」，「我們希望把兩岸電影交流繼續延伸下去」。

魏德聖則指出，「周處除三害」在台灣上映時討論度不高，反而是在中國大陸獲得票房成功後引起台灣觀眾的興趣，「才瘋狂搶看到底是什麼片子」。這是兩岸增進了解的一個案例，他非常期待兩岸在人文方面的相關交流。

根據報導，對「周處除三害」讚不絕口的馮小剛表示，「周」片成本僅人民幣1000多萬元（新台幣逾4400萬元），拍攝品質卻很好，他自己也很想嘗試拍攝低成本電影。

朱延平針對中國電影市場表示，中國大陸電影市場很大，怎麼讓台灣電影符合中國大陸市場的需求和口味，「大家每天都在研究」。（編輯：邱國強/周慧盈）1130529

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