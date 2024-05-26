國片「白衣蒼狗」 奪坎城金攝影機特別提及獎

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（中央社記者王心妤台北26日電）國片「白衣蒼狗」由尹又巧與曾威量共同執導，獲得坎城影展導演雙週競賽單元「金攝影機特別提及獎」，文化部長李遠第一時間致電，表達欣喜與驕傲。

文化部今天發布新聞稿，李遠表示，今年從柏林影展開始就有國片入圍主競賽，坎城影展的台灣作品表現也很亮眼，另外還有國片「蟲」入圍影評人週競賽單元、沉浸式作品「穿越霧中」入圍沉浸式內容競賽單元，讓國際看見台灣影人及電影新作品的實力雄厚。

台灣影人參與的國際合資作品還有「黑」（COLORED）獲沉浸式競賽單元「最佳沉浸式作品獎」、「禁愛絲孃」（The shameless）獲一種注目單元「最佳女主角獎」，還有吳可熙與李康生主演「藍色太陽宮」（Blue Sun Palace）獲影評人週競賽單元「French Touch評審團獎」等，代表台灣影人創作能量源源不絕。

「白衣蒼狗」由台灣、新加坡、法國合製，春風在片中飾演移工「阿興」，故事講述台灣偏鄉出現勞力短缺的問題，只能靠非法移工補足人力缺口，但移工卻遭遇雇主欠薪等問題，讓狀況逐漸失控。

文化部表示，感謝台灣眾多優秀影人精彩的創作，持續不斷以美好的電影作品，將台灣電影帶向世界，文化部推動「黑潮計畫」，涵蓋藝術、出版、文創、影視音、文化科技、文化外交等6個藝術面向，也鼓勵影人開發國際市場，持續讓作品在國際發光發熱。（編輯：管中維）1130526