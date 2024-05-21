首個獲殊榮團體 吉卜力工作室摘坎城榮譽金棕櫚獎

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（中央社坎城20日綜合外電報導）日本傳奇動畫大師宮崎駿等人創辦的吉卜力工作室，今天成為歷來第一個在法國坎城影展（Cannes Film Festival）上獲頒榮譽金棕櫚獎（Palme d'Or）殊榮的團體。

法新社報導，這間屢獲奧斯卡金像獎肯定的工作室於40年前成立，憑藉經典動畫「龍貓」、「神隱少女」和「霍爾的移動城堡」等優秀作品深受世人喜愛。

吉卜力工作室創辦人之一、83歲的宮崎駿並沒有親自出席影展，但他的兒子宮崎吾朗出面代表領獎。榮譽金棕櫚獎通常是頒發給個人。

宮崎吾朗領獎後致詞表示，「我要感謝全世界所有粉絲」，隨後與會者欣賞了來自吉卜力工作室的4部短片。

這4部短片包括2002年的「梅與小貓巴士」，本片被視為宮崎駿1988年經典「龍貓」的迷你續集；在「麵種與蛋姬」中，一坨巨大的麵團幫助身穿粉紅連身裙的小雞蛋逃離貪婪女巫。

第3部短片是「尋找棲所」，最後則是「毛毛蟲波羅」，主角是一隻咀嚼樹葉的小毛毛蟲，本片從友好的河怪到吱吱作響的自行車，都是以有趣的人聲來配音。

宮崎吾朗在短片放映後表示：「今天各位的鼓勵，讓吉卜力工作室走向下一個40年。」

宮崎駿不只一次宣布退休，但他仍繼續忘情於工作，去年以動畫「蒼鷺與少年」重返大銀幕。他在現場播出的影片中表達感激之意。

「蒼鷺與少年」今年獲頒奧斯卡最佳動畫片獎，宮崎吾朗打趣表示，工作室必須用飯店毛巾包裹奧斯卡小金人，才能將它從美國安全空運回國。他說，他很高興榮譽金棕櫚獎能提供一個盒子。

除了今天獲獎的吉卜力工作室之外，好萊塢巨星梅莉史翠普（Meryl Streep）也在影展開幕式獲得此一獎項；「星際大戰」（Star Wars）創作者喬治盧卡斯（George Lucas）則將於25日閉幕式獲頒此一殊榮。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1130521