賴總統就職 華府智庫：美國應多協助台灣國際空間

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（中央社記者石秀娟華盛頓20日專電）總統賴清德上任，華府智庫分析未來情勢，認為賴總統將維持前任總統蔡英文穩健路線，北京對賴政府的疑慮比蔡政府高，兩岸關係能否有進展仍待觀察，也建議美國多協助台灣的國際空間。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）今天舉辦線上會議探討賴清德政府的台灣前景，與會者包括該智庫全球中國中心（Global China Hub）研究員宋文笛、納赫曼（Lev Nachman）及范麗莎（Elizabeth Freund Larus）。

納赫曼指出，過去兩年半，賴清德一再向國際社會展現一件事，那就是他將會是「蔡英文2.0」。賴清德總統在就職演說再度強調這個形象，演說觸及的每個主題，都是蔡英文過去8年提出來的，賴總統的演說沒有太多新內容。

納赫曼說，有人對賴總統仍有疑慮，認為賴總統的內心深處傾向支持獨立，可能暗地做出不利維持現狀的事。

納赫曼說，台灣民意支持維持現狀；任何改變現狀作法對賴總統或民進黨都是選舉的自殺行為，也不會獲立法院支持；美國也希望賴總統不要跨越紅線。

納赫曼表示，在這3個結構性因素下，改變現狀的事不可能發生。他預期，賴清德仍將維持蔡英文的穩健路線，不會太偏離過去8年狀態。

宋文笛說，蔡英文2016年就任時，北京要她接受「九二共識」。對民進黨來說，這是不可能的。不過，蔡當時在就職演說提到，兩岸要珍惜、維護在1992年會談努力達成的微妙共識。某種程度來說，蔡這樣的說法是要「安撫」北京，賴的就職演說完全沒有類似說法，接下來幾個月是否會有，還有待觀察。

宋文笛指出，北京對賴總統的信任程度比對蔡前總統還低。賴總統曾說自己是務實的台獨工作者，雖然他也說明，這是全體台灣人民的決定，而非他個人，但他已經被貼上這樣的標籤。如果賴總統要追求跟北京交往、和解的政策，他還有很多工作要做。

不過，宋文笛也說，務實台獨工作者這個標籤可能是賴總統跟北京互動的負債，但也可能是資產，因為對民進黨內疑中派的台灣民族主義者來說，他們對賴的信任程度高。如果北京願意跟賴談，賴會有更多應對的空間。

范麗莎表示，在蔡英文的任內，她非常成功地擴展台灣與區域大國的非官方關係，台灣與這些國家維持穩健的經濟、社會、文化、教育關係，台灣越能擴展非官方關係，就會越強大，這也是賴政府要持續加強的部分。台灣的國際空間面臨艱鉅挑戰，坦白說，聯合國幾乎在中國掌控下，美國真的需要多幫助台灣。（編輯：陳惠珍）1130521