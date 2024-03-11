蒼鷺與少年奪奧斯卡最佳動畫 吉卜力工作室歡聲雷動

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本動畫大師宮崎駿的「蒼鷺與少年」奪下第96屆奧斯卡金像獎「最佳動畫片」，位於東京都小金井市的吉卜力工作室員工，今天得知獲獎的瞬間，紛紛拍手歡呼慶祝這難得的一刻。

日本「產經新聞」報導，約50名吉卜力工作室的員工今天上午緊盯奧斯卡金像獎頒獎典禮的電視轉播，聽到「蒼鷺與少年」得獎的瞬間，爆出如雷掌聲與歡呼聲，還有人因此喜極而泣。

「蒼鷺與少年」製作人鈴木敏夫今天上午9時左右召開記者會，對此表示「由衷感到開心」，並透露獲獎後打電話給人在附近畫室的宮崎駿道賀時，宮崎駿回覆他「彼此彼此」。

鈴木分析「蒼鷺與少年」在美國市場受到歡迎的原因為「動畫情節猶如舊約聖經的內容」，因此認為作品可能更能引起美國人的共鳴。

被問及宮崎駿之後的作品，鈴木表示，「目前沒有什麼想法，而（宮崎駿）的頭腦放空需要一點時間，不過他說希望製作短篇動畫」。

影片來源：Oscars

美聯社報導，吉卜力工作室副社長中島清文出席本屆奧斯卡頒獎典禮，對於83歲的宮崎駿及75歲的鈴木敏夫缺席，中島在典禮後台半開玩笑地說：「他們上了年紀，請原諒他們。」

繼2003年「神隱少女」之後，宮崎駿再度憑動畫長片「蒼鷺與少年」抱回小金人，擊敗的競爭對手包括「元素方城市」（Elemental）、「怪物少女妮莫娜」（Nimona）、「再見機器人」（Robot Dreams）以及「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse）。

在奧斯卡獎之前，「蒼鷺與少年」已在金球獎和有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）接連獲獎。

這屆奧斯卡獎，除了「蒼鷺與少年」奪下獎項之外，日本電影「哥吉拉-1.0」（Godzilla Minus One）奪下這屆奧斯卡獎的「最佳視覺效果」，成為首度獲得這個獎項的亞洲電影。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1130311