奧本海默改編電影奧斯卡捧7金 原子彈之父曾嘆雙手沾滿血

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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）改編自真人實事的電影「奧本海默」今天在第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮奪下最佳影片等7項大獎，讓世人重溫被譽為「原子彈之父」的奧本海默其人與這段歷史。

導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的「奧本海默」（Oppenheimer）無疑是今晚最大贏家，入圍13項共奪7獎，包括最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳配樂、最佳攝影以及最佳剪輯獎。

主演奧本海默的愛爾蘭男星席尼墨菲（Cillian Murphy）細膩詮釋奧本海默榮膺本屆奧斯卡最佳男主角，生涯首次入圍就順利抱回小金人。以下綜合經濟學人（The Economist）、英國廣播公司（BBC）重溫催生原子彈的奧本海默其人其事。

奧本海默是誰？

奧本海默（Julius Robert Oppenheimer）1904年4月22日出生於紐約市，家中是靠紡織品貿易致富的第一代德國猶太移民。

奧本海默後來成為著名的科學家和理論物理學家，第二次世界大戰期間，他負責研究、設計和開發原子彈。他於1967年2月18日逝於美國紐澤西。

曼哈頓計畫（Manhattan Project）中設計製造原子彈的洛斯阿拉莫斯實驗室（Los Alamos Laboratory）即由奧本海默負責，也被稱為Y計畫（Project Y），當中一大任務就是研發原子彈；當年美國政府的目標是趕在德國人之前發展出原子武器。

對原子彈想法複雜

奧本海默不贊成對日本投擲原子彈，據說當得知美軍不只動用一枚而是兩枚時讓他心神不寧。在1965年一次電視訪談裡，奧本海默引用印度教重要典籍「薄伽梵頌」（Bhagavad Gita）中的一句經典「現在我成為死亡，世界的毀滅者」表達他的感受。

外表予人精神耗弱感覺的奧本海默，在擔任「Y計畫」主任3年後，體重掉到52公斤出頭（身高178公分），使他本就單薄的身形更顯消瘦。在1945年7月16日凌晨世界第一顆原子彈將於新墨西哥州的沙漠試爆前晚，焦慮和吸菸的咳嗽讓他徹夜難眠。

試爆成功後的兩週期間，友人轉述奧本海默似乎因知道會有大事而更沉默，有幾天似乎變得益發沮喪。一名友人回憶「有天早上聽到他為日本人即將到來的命運哀嘆，直嚷著那些可憐的小人物、可憐的小人物」。

然而在與軍方同僚開會時，他似乎又忘記「可憐的小人物」。據歷史學者博德（Kai Bird）與謝爾文（Martin J Sherwin）說法，開會時奧本海默專心於正確條件對投彈的重要性，包含他提到不能在雨中或霧裡投彈、不能在高度過高的空中引爆否則威力不足等。

距成功試爆不到1個月，美軍旋即在廣島投下第一枚原子彈。當向同僚宣布廣島投彈成功時，旁觀者注意到奧本海默「像位勝利的職業拳手般，雙手緊握並舉過頭頂」，現場掌聲幾乎要掀翻屋頂。

美軍於1945年8月6日、8月9日分別在廣島與長崎個投擲一枚原子彈，日本8月15宣布無條件投降。

晚年名言：科學是學習不再犯同樣錯誤

研發原子彈期間，奧本海默為化解道德顧慮，告訴自己與同僚們身為科學家，不負責決定如何使用武器，只負責做好自己的工作，若染血也只會沾在政客手上。

然而戰後奧本海默立場丕變。他將原子武器描述為「侵略、意想不到和恐怖」之器，稱軍工業為「魔鬼的傑作」。1945年10月一次會議，奧本海默對當時美國總統杜魯門講出「我感覺我的手上沾滿鮮血」；杜魯門後來曾說：「我告訴他是我手上沾滿鮮血，讓我來承擔。」

奧本海默在戰後美國的原子能委員會任職時，反對進一步研發核子武器，包括威力更大的氫彈，這些導致他於1954年遭美國政府調查，並被剝奪安全許可，意味不讓他再參與決策工作。

直到1963年政府頒給他費米獎（Enrico Fermi Award，美國原能會一項國際獎，表彰在核物理取得高度成就傑出人士），以示政治平反，並在奧本海默逝世55年後的2022年，美國政府才撤銷1954年剝奪安全許可的決定，昭雪奧本海默的忠誠。

從青春期就成為老菸槍的奧本海默於1967年咽喉癌去世，享壽63歲。除科學外他也熱愛詩歌，連原子彈試爆的「三位一體」（Trinity）計畫名稱都是來自英國詩人唐恩（John Donne poem）的詩作。

在去世前兩年，奧本海默為科學實踐與詩歌間劃下藩籬，表示有別於詩歌「科學是學習不再犯同樣錯誤的事業」。（譯者：陳亦偉）1130311