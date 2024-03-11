奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人【圖輯】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站11日電）第96屆奧斯卡獎今天在美國加州洛杉磯杜比劇院登場，頒獎過程亮點滿滿，包括在「芭比」中客串的約翰希南（John Cena）全裸登台、雷恩葛斯林以一身粉紅西裝熱唱I'm Just Ken、怪奇比莉二度奪獎及衣服上的紅別針都成話題。中央社帶你一起回顧奧斯卡精彩畫面。

雷恩葛斯林粉色西裝登台熱唱

雷恩葛斯林（圖）身穿粉紅西裝熱唱I'm Just Ken，「芭比」女主角瑪格羅比則以一襲黑色亮片禮服出席奧斯卡，將粉色焦點留給葛斯林。（法新社）

約翰希南全裸登台

約翰希南擔任頒獎嘉賓，僅拿頒獎信封遮住重要部位全裸登台，搞笑重現50年前裸男闖入奧斯卡典禮舞台的意外片段。（美聯社）

▲主持人吉米金摩（左）不由得多看幾眼。

艾瑪史東拉鍊壞掉

二度封后的艾瑪史東（右）上台領獎情緒激動，手還不斷拉禮服背後拉鍊，頒獎人之一潔西卡蘭芝（左）上前幫忙。史東打趣表示，一定是在雷恩葛斯林唱I'm Just Ken時就壞了。（美聯社）

7年前烏龍「獎錯」經驗在前，主持人吉米金摩在艾瑪史東領獎下台後，搞笑提醒後台不要出錯。頒發最佳影片的嘉賓艾爾帕西諾揭曉得主時，緩慢地唸出：「我看到的是...奧本海默。」觀眾遲疑了一下才爆出掌聲。

哥吉拉摘最佳視覺效果獎 創亞洲電影紀錄

哥吉拉-1.0摘最佳視覺效果獎，成為首度獲得這個獎項的亞洲電影。導演山崎貴讓手中金色哥吉拉與奧斯卡小金人貼臉合影。（路透社）

龍兄鼠弟合體擔任頒獎嘉賓

合作電影「龍兄鼠弟」的阿諾史瓦辛格與丹尼狄維托共同擔任頒獎嘉賓，他們兩人都曾扮演「蝙蝠俠」電影的反派角色，「急凍人」和「企鵝」一搭一唱消遣蝙蝠俠，台下眾明星笑聲一片。

烏克蘭首座奧斯卡獎

美聯社記者兼電影製作人柴諾夫（前）作品「戰場日記」（20 Days in Mariupol）紀錄烏克蘭馬立波圍困經歷，摘奧斯卡最佳紀錄長片。（路透社）

怪奇比莉再獲獎 紅別針有深意

怪奇比莉（右）以「芭比」主題曲What Was I Made For?摘下最佳歌曲，奧斯卡二度奪獎。她與哥哥康奈爾（左）衣服別上呼籲加薩停火的紅色別針，成為奧斯卡一大話題。

（編輯：李念庭）1130311