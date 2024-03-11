奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人【圖輯】
2024/3/11 11:28（3/11 15:11 更新）
（中央社網站11日電）第96屆奧斯卡獎今天在美國加州洛杉磯杜比劇院登場，頒獎過程亮點滿滿，包括在「芭比」中客串的約翰希南（John Cena）全裸登台、雷恩葛斯林以一身粉紅西裝熱唱I'm Just Ken、怪奇比莉二度奪獎及衣服上的紅別針都成話題。中央社帶你一起回顧奧斯卡精彩畫面。
雷恩葛斯林粉色西裝登台熱唱
約翰希南全裸登台
▲主持人吉米金摩（左）不由得多看幾眼。
艾瑪史東拉鍊壞掉
7年前烏龍「獎錯」經驗在前，主持人吉米金摩在艾瑪史東領獎下台後，搞笑提醒後台不要出錯。頒發最佳影片的嘉賓艾爾帕西諾揭曉得主時，緩慢地唸出：「我看到的是...奧本海默。」觀眾遲疑了一下才爆出掌聲。
哥吉拉摘最佳視覺效果獎 創亞洲電影紀錄
龍兄鼠弟合體擔任頒獎嘉賓
合作電影「龍兄鼠弟」的阿諾史瓦辛格與丹尼狄維托共同擔任頒獎嘉賓，他們兩人都曾扮演「蝙蝠俠」電影的反派角色，「急凍人」和「企鵝」一搭一唱消遣蝙蝠俠，台下眾明星笑聲一片。
烏克蘭首座奧斯卡獎
怪奇比莉再獲獎 紅別針有深意
怪奇比莉（右）以「芭比」主題曲What Was I Made For?摘下最佳歌曲，奧斯卡二度奪獎。她與哥哥康奈爾（左）衣服別上呼籲加薩停火的紅色別針，成為奧斯卡一大話題。
（編輯：李念庭）1130311
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