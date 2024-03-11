小勞勃道尼擺脫毒癮陰霾 蛻變成好萊塢票房保證

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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）今天以「奧本海默」勇奪奧斯卡最佳男配角獎的美國男星小勞勃道尼，80、90年代曾因吸毒問題多次進出警局，是一個沒有片商敢合作的問題人物。

綜合「紐西蘭先驅報」（New Zealand Herald）和「衛報」（The Guardian）等外媒報導，現年58歲的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）5歲開始演戲，在父親老勞勃道尼（Robert Downey Sr.）自編自導的電影中演出。

小勞勃道尼於1980、1990年代時初嘗走紅滋味，1987年的「零下的激情」（Less Than Zero）、1997年的「肥皂拼盤」（Soapdish）都十分成功，1992年的「卓別林與他的情人」（Chaplin）甚至讓他隔年入圍了奧斯卡金像獎。

然而，幕前風光的他，幕後有著毒癮問題。他人生第一支大麻來自父親，父子倆時常一起抽。小勞勃道尼1980年代多次進出戒毒中心，並於1996年真正闖出大禍，因攜帶古柯鹼、海洛因和槍枝而遭警方逮捕。

小勞勃道尼演技雖好，但行為愈來愈脫序。1997年片「一夜情」（One Night Stand）導演麥可費吉斯（Mike Figgis）曾說，他記得初次在正式會議中與小勞勃道尼會面時，對方光著腳、帶著槍，還因吸毒呈亢奮狀態。麥可費吉斯當時問小勞勃道尼「帶槍做什麼？」未料對方一臉正經回說：「我總不能把槍留在車上。」

2000年，小勞勃道尼出獄沒多久，知名電視製作人大衛E凱利（David E. Kelley）安排他在紅遍全球的電視影集「艾莉的異想世界」（Ally McBeal）飾演與女主角「艾莉」墜入情網的「賴瑞」。

這原本看似天作之合：「艾莉的異想世界」給了小勞勃道尼一個翻身的機會，而小勞勃道尼也成功讓「艾莉的異想世界」收視率再創高峰。然而，好景不常，小勞勃道尼2001年4月24日又因毒品罪名被捕，儘管剩下一集沒拍，製作團隊仍硬是砍掉他的戲份。

他因吸毒問題一再進出法院、一再到警局報到、一再上新聞頭條，這樣的日子過了近20年之後，他終於在2003年幡然醒悟。

他曾告訴「紐約時報」（New York Times），2003年某一天，他把所有毒品都丟進加州洛杉磯的大海，自此再也不碰。他說：「要是我看到有人自毀人生、滿肚子牢騷、破壞家庭，我不會懂那個人。」

不過，雖然洗心革面，多年的頹廢生活讓小勞勃道尼被保險業者視為風險過高，拒絕為他拍的片承保。沒有保險，他在好萊塢就沒電影可拍。

這時多虧「致命武器」（Lethal Weapon）系列片男星梅爾吉勃遜（Mel Gibson）及時出手，付了保險金，小勞勃道尼這才有了機會演出2003年上映的「歌舞神探」（The Singing Detective），成了他演藝生涯東山再起的第一步。

但過去的陰影讓他錯失與克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）在2005年片「蝙蝠俠：開戰時刻」（Batman Begins）合作的機會，片中重要反叛「稻草人」後來落入席尼墨菲（Cillian Murphy）手中。

諾蘭近日接受「紐約時報」訪問時承認，他當時雖「非常仰慕」小勞勃道尼，但因「聽過各式各樣的瘋狂故事」，也「有點怕」當時這名問題男星，所以才沒錄用他。

所幸小勞勃道尼後來憑藉2008年上映的「鋼鐵人」（Iron Man）再展事業高峰。

時至今日，小勞勃道尼已是好萊塢票房保證，片酬從2008年「鋼鐵人」的50萬美元（約新台幣1580萬元）一路飆漲，到了2019年的「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame）據說已經來到7500萬美元（約新台幣23.7億元）之譜。

而小勞勃道尼雖無緣在「蝙蝠俠：開戰時刻」與克里斯多福諾蘭搭檔，但在近20年後順利爭取到「奧本海默」（Oppenheimer）演出機會，不但與當年的「稻草人」席尼墨菲同台，更以精湛演技拿下今天的奧斯卡最佳男配角獎。

諾蘭接受紐時採訪時談起小勞勃道尼說：「你總希望和偉大的演員合作，但也要挑時機，正好有他們生涯和職涯至今都還沒嘗試或久久沒接觸過的角色。」他還說：「我只不過是真的希望看到這位了不起的電影明星放下所有包袱、所有光環，擺脫自我地去扮演一個複雜角色。」

諾蘭說：「我向來都很想跟他（小勞勃道尼）合作，真的。」最後他還補上一句，「等到我不再怕他的時候」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130311