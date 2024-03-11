奧斯卡周邊現零星抗議 明星戴紅別針籲加薩停火

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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）第96屆奧斯卡獎頒獎典禮今天登場，抗議以哈戰爭的示威活動擾亂了周圍交通，拖慢眾家明星走紅毯的速度，許多名人身上戴著紅色別針，呼籲加薩（Gaza）停火。

美聯社報導，奧斯卡頒獎典禮會場附近今天出現零星示威，洛杉磯警方預料會出現抗議活動，因而加強原已廣泛部署的警力，好萊塢杜比劇院（Dolby Theatre）和通往劇院的紅毯周圍幾個街區都拉起了封鎖線。

然而，高舉標語並呼喊停火口號的示威者擾亂了日落大道（Sunset Blvd）安全檢查站附近的交通，導致有些名人晚了一小時才抵達典禮現場。

部分抗議者對著那些試圖出席頒獎典禮的名流大喊「丟人現眼！」，戴著頭盔、揮舞警棍的警察斥責示威者非法集會，揚言要逮捕他們。

路透社報導，許多名流身上戴著呼籲加薩停火的紅色別針，包括美國新生代女歌手怪奇比莉（Billie Eilish）和她的哥哥歐康奈爾（Finneas O'Connell），以及非裔女導演杜維瑞（Ava DuVernay）和埃及裔男星拉米尤塞夫（Ramy Youssef）。怪奇比莉獻聲真人版電影「Barbie芭比」（Barbie）新歌What Was I Made For？入圍本屆奧斯卡最佳歌曲獎。

38歲的商家業者納斯魯（Zinab Nassrou）說：「在奧斯卡頒獎典禮登場之際，許多人正遭遇謀殺、殺害和轟炸。」

美國演員馬克魯法洛（Mark Ruffalo）在進入杜比劇院時讚許這些抗議者，並舉起緊握的拳頭說，「我們需要和平」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1130311