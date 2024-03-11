克里斯多福諾蘭獲最佳導演 征戰奧斯卡多年終開張

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）知名英國導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）今天以傳記片「奧本海默」（Oppenheimer）在奧斯卡金像獎頒獎典禮摘下最佳導演獎殊榮。

53歲的諾蘭被視為地位最崇高的當代導演之一，但他在今天之前，僅以「敦克爾克大行動」（Dunkirk）於2018年入圍過一次奧斯卡最佳導演，卻輸給了「水底情深」（The Shape of Water）的吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro），這次終於在這個獎項開胡。

諾蘭多年來執導、編劇、製作過多部膾炙人口的作品，他的第一部劇情長片是1998年的「跟蹤」（Following）；然而，他是靠第二部長片「記憶拼圖」（Memento）打響知名度並奠定自己「最受矚目新銳導演」的地位。他知名作品還包括「針鋒相對」（Insomnia）、「黑暗騎士」（The Dark Knight）三部曲、「頂尖對決」（The Prestige）、「全面啟動」（Inception）、「星際效應」（Interstellar）、「敦克爾克大行動」、「天能」（Tenet），以及今天讓他得獎的「奧本海默」。

諾蘭的作品大多也有一定票房。根據電影票房統計網站「票房魔酒」（Box Office Mojo），「奧本海默」全球票房達9.57億美元，是2023年排名第3的賣座強片，僅次於「Barbie芭比」（Barbie）和「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）。

根據電影網站MovieWeb的彙整，「奧本海默」也是諾蘭歷年來賣座第3佳的作品，僅次於2012年片「黑暗騎士：黎明昇起」（The Dark Knight Rises）的10.81億美元，以及2008年「黑暗騎士」的10.06億美元。

入圍第96屆最佳導演獎的除了克里斯多福諾蘭，還包括「墜惡真相」（Anatomy of a Fall）的潔絲汀楚特（Justine Triet）、「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）的馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）、「可憐的東西」（Poor Things）的尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos），以及「夢想集中營」（The Zone of Interest）的強納森葛雷瑟（Jonathan Glazer）。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130311