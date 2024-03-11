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奧斯卡第96屆入圍暨得獎名單【不斷更新】

2024/3/11 07:02（3/11 07:39 更新）
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第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮10日在美國加州洛杉磯杜比劇院登場。（美聯社）
第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮10日在美國加州洛杉磯杜比劇院登場。（美聯社）
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（中央社網站11日電）第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今天在美國加州洛杉磯杜比劇院登場，去年金獎得主楊紫瓊、關繼威等人出席頒獎，角逐最佳男配角的雷恩葛斯林也將原音重現I'm Just Ken。入圍暨得獎名單如下：

★最佳影片

美式小說（American Fiction）
墜惡真相（Anatomy of a Fall）
芭比（Barbie）
滯留生（The Holdovers）
花月殺手（Killers of the Flower Moon）
大師風華：真愛樂章（Maestro）
奧本海默（Oppenheimer）
之前的我們（Past Lives）
可憐的東西（Poor Things）
夢想集中營（The Zone of Interest）

★最佳導演

潔絲汀楚特（Justine Triet）／「墜惡真相」
馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）／「花月殺手」
克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）／「奧本海默」
尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）／「可憐的東西」
強納森葛雷瑟（Jonathan Glazer）／「夢想集中營」

★最佳男主角

布萊德利庫柏（Bradley Cooper）／「大師風華：真愛樂章」
科爾曼杜明戈（Colman Domingo）／「魯斯汀」（Rustin）
保羅吉馬蒂（Paul Giamatti）／「滯留生」
席尼墨菲（Cillian Murphy）／「奧本海默」
傑弗瑞萊特（Jeffrey Wright）／「美式小說」

★最佳女主角

安妮特班寧（Annette Bening）／「泳不放棄」（Nyad）
莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）／「花月殺手」
珊卓惠勒（Sandra Huller）／「墜惡真相」
凱莉墨里根（Carey Mulligan）／「大師風華：真愛樂章」
艾瑪史東（Emma Stone）／「可憐的東西」

★最佳男配角

斯特林布朗（Sterling K. Brown）／「美式小說」
勞勃狄尼洛（Robert De Niro）／「花月殺手」
小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）／「奧本海默」
雷恩葛斯林（Ryan Gosling）／「芭比」
馬克魯法洛（Mark Ruffalo）／「可憐的東西」

★最佳女配角

愛蜜莉布朗（Emily Blunt）／「奧本海默」
丹妮兒布魯克斯（Danielle Brooks）／「紫色姐妹花」（The Color Purple）
艾美莉卡弗瑞娜（America Ferrera）／「芭比」
茱蒂福斯特（Jodie Foster）／「泳不放棄」
達芬喬伊藍道夫（Da’Vine Joy Randolph）／「滯留生」

★最佳原創劇本

墜惡真相
滯留生
大師風華：真愛樂章
五月的你，十二月的她（May December）
之前的我們

★最佳改編劇本

美式小說
芭比
奧本海默
可憐的東西
夢想集中營

★最佳國際影片

少年的漂浪旅程（Io capitano）／義大利
我的完美日常／日本
絕地盟約（Society of the Snow）／西班牙
失控教室（The Teachers' Lounge）／德國
夢想集中營／英國

★最佳歌曲

The Fire Inside／「火辣奇多的誕生」（Flamin' Hot）
I'm Just Ken／「芭比」
It Never Went Away／「美國交響樂：強·巴提斯的幕後點滴」（American Symphony）
Wahzhazhe（A Song for My People）／「花月殺手」
What Was I Made For?／「芭比」

★最佳原創配樂

美式小說
印第安納瓊斯：命運輪盤（Indiana Jones and the Dial of Destiny）
花月殺手
奧本海默
可憐的東西

★最佳動畫片

蒼鷺與少年（The Boy and the Heron）
元素方城市（Elemental）
怪物少女妮莫娜（Nimona）
再見機器人（Robot Dreams）
蜘蛛人：穿越新宇宙（Spider-Man: Across the Spider-Verse）

★最佳動畫短片

Letter to a Pig
Ninety-Five Senses
Our Uniform 
Pachyderme 
War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko

★最佳攝影

伯爵（El Conde）
花月殺手
大師風華：真愛樂章
奧本海默
可憐的東西

★最佳剪輯

墜惡真相
滯留生
花月殺手
奧本海默
可憐的東西

★最佳音效

A.I.創世者（The Creator）
大師風華：真愛樂章
不可能的任務：致命清算 第一章（Mission: Impossible – Dead Reckoning）
奧本海默
夢想集中營

★最佳視覺效果

A.I.創世者
哥吉拉-1.0（Godzilla Minus One）
星際異攻隊3（Guardians of the Galaxy Vol. 3）
不可能的任務：致命清算 第一章
拿破崙

★最佳美術設計

Barbie芭比
花月殺手
拿破崙
奧本海默
可憐的東西

★最佳服裝設計

Barbie芭比
花月殺手
拿破崙
奧本海默
可憐的東西

★最佳妝髮設計

贖罪日之戰
大師風華：真愛樂章
奧本海默
可憐的東西
絕地盟約

★最佳紀錄短片

The ABCs of Book Banning
The Barber of Little Rock
金門（Island in Between）
最後的樂器維修師（The Last Repair Shop）
奶奶跟外婆（Nǎi Nai & Wài Pó）

★最佳紀錄長片

Bobi Wine: The People's President
若愛有形（The Eternal Memory）
奧勒法的女兒們（Four Daughters）
To Kill a Tiger
戰場日記（20 Days in Mariupol）

★最佳實景短片

The After
Invincible
Knight of Fortune 
Red, White and Blue 
亨利休格的神奇故事（The Wonderful Story of Henry Sugar）

（編輯：黑立安）1110311

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