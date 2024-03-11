奧斯卡第96屆入圍暨得獎名單【不斷更新】

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（中央社網站11日電）第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今天在美國加州洛杉磯杜比劇院登場，去年金獎得主楊紫瓊、關繼威等人出席頒獎，角逐最佳男配角的雷恩葛斯林也將原音重現I'm Just Ken。入圍暨得獎名單如下：

★最佳影片

美式小說（American Fiction）

墜惡真相（Anatomy of a Fall）

芭比（Barbie）

滯留生（The Holdovers）

花月殺手（Killers of the Flower Moon）

大師風華：真愛樂章（Maestro）

奧本海默（Oppenheimer）

之前的我們（Past Lives）

可憐的東西（Poor Things）

夢想集中營（The Zone of Interest）

★最佳導演

潔絲汀楚特（Justine Triet）／「墜惡真相」

馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）／「花月殺手」

克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）／「奧本海默」

尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）／「可憐的東西」

強納森葛雷瑟（Jonathan Glazer）／「夢想集中營」

★最佳男主角

布萊德利庫柏（Bradley Cooper）／「大師風華：真愛樂章」

科爾曼杜明戈（Colman Domingo）／「魯斯汀」（Rustin）

保羅吉馬蒂（Paul Giamatti）／「滯留生」

席尼墨菲（Cillian Murphy）／「奧本海默」

傑弗瑞萊特（Jeffrey Wright）／「美式小說」

★最佳女主角

安妮特班寧（Annette Bening）／「泳不放棄」（Nyad）

莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）／「花月殺手」

珊卓惠勒（Sandra Huller）／「墜惡真相」

凱莉墨里根（Carey Mulligan）／「大師風華：真愛樂章」

艾瑪史東（Emma Stone）／「可憐的東西」

★最佳男配角

斯特林布朗（Sterling K. Brown）／「美式小說」

勞勃狄尼洛（Robert De Niro）／「花月殺手」

小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）／「奧本海默」

雷恩葛斯林（Ryan Gosling）／「芭比」

馬克魯法洛（Mark Ruffalo）／「可憐的東西」

★最佳女配角

愛蜜莉布朗（Emily Blunt）／「奧本海默」

丹妮兒布魯克斯（Danielle Brooks）／「紫色姐妹花」（The Color Purple）

艾美莉卡弗瑞娜（America Ferrera）／「芭比」

茱蒂福斯特（Jodie Foster）／「泳不放棄」

達芬喬伊藍道夫（Da’Vine Joy Randolph）／「滯留生」

★最佳原創劇本

墜惡真相

滯留生

大師風華：真愛樂章

五月的你，十二月的她（May December）

之前的我們

★最佳改編劇本

美式小說

芭比

奧本海默

可憐的東西

夢想集中營

★最佳國際影片

少年的漂浪旅程（Io capitano）／義大利

我的完美日常／日本

絕地盟約（Society of the Snow）／西班牙

失控教室（The Teachers' Lounge）／德國

夢想集中營／英國

★最佳歌曲

The Fire Inside／「火辣奇多的誕生」（Flamin' Hot）

I'm Just Ken／「芭比」

It Never Went Away／「美國交響樂：強·巴提斯的幕後點滴」（American Symphony）

Wahzhazhe（A Song for My People）／「花月殺手」

What Was I Made For?／「芭比」

★最佳原創配樂

美式小說

印第安納瓊斯：命運輪盤（Indiana Jones and the Dial of Destiny）

花月殺手

奧本海默

可憐的東西

★最佳動畫片

蒼鷺與少年（The Boy and the Heron）

元素方城市（Elemental）

怪物少女妮莫娜（Nimona）

再見機器人（Robot Dreams）

蜘蛛人：穿越新宇宙（Spider-Man: Across the Spider-Verse）

★最佳動畫短片

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko

★最佳攝影

伯爵（El Conde）

花月殺手

大師風華：真愛樂章

奧本海默

可憐的東西

★最佳剪輯

墜惡真相

滯留生

花月殺手

奧本海默

可憐的東西

★最佳音效

A.I.創世者（The Creator）

大師風華：真愛樂章

不可能的任務：致命清算 第一章（Mission: Impossible – Dead Reckoning）

奧本海默

夢想集中營

★最佳視覺效果

A.I.創世者

哥吉拉-1.0（Godzilla Minus One）

星際異攻隊3（Guardians of the Galaxy Vol. 3）

不可能的任務：致命清算 第一章

拿破崙

★最佳美術設計

Barbie芭比

花月殺手

拿破崙

奧本海默

可憐的東西

★最佳服裝設計

Barbie芭比

花月殺手

拿破崙

奧本海默

可憐的東西

★最佳妝髮設計

贖罪日之戰

大師風華：真愛樂章

奧本海默

可憐的東西

絕地盟約

★最佳紀錄短片

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

金門（Island in Between）

最後的樂器維修師（The Last Repair Shop）

奶奶跟外婆（Nǎi Nai & Wài Pó）

★最佳紀錄長片

Bobi Wine: The People's President

若愛有形（The Eternal Memory）

奧勒法的女兒們（Four Daughters）

To Kill a Tiger

戰場日記（20 Days in Mariupol）

★最佳實景短片

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

亨利休格的神奇故事（The Wonderful Story of Henry Sugar）

（編輯：黑立安）1110311