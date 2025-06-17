海鯤艦首次執行海上測試驗證各系統 下午返回高雄港[影]

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（中央社記者吳書緯、董俊志高雄17日電）國造潛艦原型艦海鯤艦今天再度現身高雄港，上午駛出高雄港進行首次海上測試，下午航返高雄港。海軍表示，海鯤軍艦依測試計畫執行海上浮航測試。

中央社記者下午2時許在高雄港邊，目擊海鯤艦返航回到高雄港，海鯤艦甲板上同樣有超過10名以上技術人員與接艦官兵，另有數名人員在帆罩上，且帆罩內的光電桅杆仍處於豎起狀態，結束5個多小時的首次 海上測試 潛艦泊港測試（HAT）和海上測試（SAT） 在潛艦完工正式交船給海軍前，須完成一連串測試。初次下水後須先進行泊港測試（HAT）和海上測試（SAT）。 泊港測試（Harbour Acceptance Trial, HAT） 潛艦於船塢建造完成後，在港口泊位進行一系列測試，確保潛艦達到設計時預期性能和功能。 海上測試（Sea Acceptance Test, SAT） 潛艦完成泊港測試後，移往海中進行一系列相關測試，測試內容除包括泊港測試中的部分項目，還需進行下潛、上浮等戰術動作，確保潛艦實際於海中能達預期性能水平和安全標準。 看更多 關閉 ，現場也聚集許多熱情民眾，在港邊迎接歷史性一刻。

知情人士指出，海鯤艦已經完成泊港測試（HAT），今天駛出高雄港進行正式的海上測試（SAT），這也是海鯤艦的首次海測，預計將以浮航方式進行動力等各項系統測試，以及航行儀器檢測。

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海軍表示，海鯤軍艦依測試計畫執行海上浮航測試。

據了解，海鯤艦返港後將針對海上測試時所得到的數據進行相關調校，且前面幾次的海測會以浮航狀態進行。（編輯：林克倫、張若瑤）1140617