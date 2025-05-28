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海軍：海鯤艦於海測前最後確認 11月交艦目標不變

2025/5/28 11:59（5/28 12:07 更新）
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圖為113年2月27日首艘國造潛艦海鯤軍艦從台船海昌工廠前藉中信8號浮塢移至乾塢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳書緯台北28日電）國造潛艦原型艦海鯤艦原定4月海上測試（SAT），至今尚未進行引發關注。海軍司令部參謀長邱俊榮中將今天表示，海鯤艦目前仍在海測實施之前的最後確認階段，當所有安全條件都備便後，會安排海上測試，11月交艦的目標不變。

國防部召開例行記者會，媒體關切海鯤艦何時進行海測，以及立法院外交及國防委員會原定明天考察海鯤艦，但傳出在軍方溝通後取消。

邱俊榮表示，海鯤艦目前仍然是在海測實施之前的最後確認階段，現在全力準備相關作業，目前尚無法提供確切海測的時間，而執行海測的時間是當所有安全條件都備便後，才會安排海上測試。

針對立委原擬考察海鯤艦，邱俊榮說明，潛艦國造全民期待，立委亦關切進度，這段期間海軍全力投入整個海測前的裝備密集測試、缺改，確認安全條件，因此不太適合安排，已和立委表達相關情況，後續待詳細縝密評估再安排。

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至於海鯤艦的海測期程，邱俊榮說，目前首要的責任是符合海測安全條件，現在船廠、技協、海軍以及「最終操作者」的潛艦官兵、監造等，一起做適海性的航前標準評估，才能訂出合宜確切的海測時間。至於海測完成時間是否仍為9月30日，後續才要評估，但11月交艦的目標「還是沒有改變」。

邱俊榮說明，海軍的專案管理有長期規劃，原本海測期程是從4月份到9月30日為止，若要做相關節點調整會滾動調整，目前目標導向還是海測在9月30日前完成。海軍採被動回應方式，若海測沒有如期達成會做預應，但仍希望盡力達成目標。（編輯：萬淑彰）1140528

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