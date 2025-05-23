顧立雄：海鯤艦達安全條件才海試 後續艦戰系同美澳

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北23日電）國防部長顧立雄接受中央社專訪時強調，國造潛艦原型艦海鯤艦達到安全條件後，才會進行海上測試（SAT），因此沒有時間點；而量產艦的戰鬥系統將與性能提升後的劍龍級潛艦相同，為美澳現役潛艦所用的美系戰管系統。

國造潛艦原型艦海鯤號原定4月海上測試，但尚未進行引發關注。海軍司令部參謀長邱俊榮中將6日表示，海鯤艦已進入海上測試前的最後整備階段，以安全並且按照測試程序，確認達到海測的安全條件後，會決定出海測試時間，並且管制在11月依約完成交艦。

顧立雄接受中央社訪問再度指出，團隊都相當辛苦且不斷加班努力，但達到安全條件才能出海，因此目前海鯤仍在泊港測試（HAT）中，安全無虞後才會進行SAT，「所以沒有對海測時間設下時間點」。

針對量產艦的規劃及構型，顧立雄說明，將採「2、3、2」批次方式籌建，後續艦會依原型艦測試經驗與使用者回饋等，朝操作便利性、自動化系統整合、靜音降噪、主輔裝備管理系統及艙內空間配置等5大面向精進設計，以提升後續艦的作戰效能與維保效益。

至於戰鬥系統，顧立雄指出，目前海鯤原型艦與劍龍級艦的性能提升，均採同一美系戰鬥管理系統，具整合偵蒐目獲與決策分析功能，以及強化水下防禦與打擊能力，為美國、澳洲等國現役潛艦使用，後續艦也會採用相同系統並精進系統整合效能，除配備MK-48重型魚雷武器外，將籌獲潛射反艦飛彈，以確保潛艦戰力與國際先進技術接軌。

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針對水面艦規劃，顧立雄提到，國軍正建造「新一代輕型巡防艦」，已加速後續艦量產計畫，規劃配置3D相位陣列雷達、垂直發射系統搭載防空飛彈、雄風三型反艦飛彈及艦載無人機等，以應對敵情並強化海上防禦能力。

顧立雄指出，未來兵力規劃將以能應對威脅，拒止敵兩棲進犯及反封鎖護航為核心目標，考量系統可靠性及後勤維護成本，採國艦國造及國外軍售雙軌並行評估策略，完備整體作戰能力，但原則上採國艦國造，「當然如果國外有可能的話，也不排斥」。（編輯：林克倫）1140523