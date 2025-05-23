顧立雄「以人為本」務實管理哲學 建立國軍新時代形象【專訪】

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（中央社記者林克倫、吳書緯台北23日電）國防與軍隊改革是總統賴清德重要使命，律師出身的顧立雄擔任國防部長1年接受專訪，不急不徐談及軍隊改革規劃，但可感受出他心裡有一幅戰略圖像，盼透過以人為本、減法增效、務實創新的管理哲學，讓部隊真正回歸戰訓本務，建立國軍新時代形象，讓民眾覺得國軍「變正常」。

聽說顧立雄擔任立委時很喜歡找記者聊天、表達看法，這場任滿1週年專訪，或許事涉國防機密、現場氣氛略顯嚴肅。不過當記者求證，聯兵營赴美前、官兵眼神多渙散，但受訓返台後、個個炯炯有神的軼事時，顧立雄跟回應戰略溝通提問一樣，臉上馬上露出「我很想分享，但不能講」的心癢難耐笑容。

國軍編制員額逾21萬人，是一部人員武器24小時運轉待命的龐大機器，當前對外要應付共軍機艦的各式灰色地帶與聯合戰備警巡等侵擾，對內要因應台海安全局勢與現代戰爭型態變化進行變革，讓國軍處在轉型與挑戰並存的關鍵時刻。

面對這些內外部壓力，總統賴清德去年指派顧立雄擔任國防部長時，外界評價兩極。畢竟一位年收入高、關注人權的知名大律師，中年斜槓轉行當立委，又進政府部門接任黨產會主委、金管會主委、國安會秘書長，在65歲時擔任國防部長，跨界多元、太超乎一般人對於「能力」的想像。

國防軍隊改革是賴總統掛念的重要使命任務，顧立雄自有一套處理人與事的心法哲學。上任後「第一把火」是宣布取消形式主義的刺槍術、廢除官兵休假互助回報、取消陸官校慶踢正步、正副主官留值規定恢復常態、官兵出國可自由行等措施；立足「以人為本」精神，用「減法」取消軍士官兵私下詬病已久的舊規，讓官兵「直接有感」。

再以共軍機艦在台海周邊演訓為例，面對諸多貶損國軍戰力的假訊息流竄，國防部破天荒公布共軍山東號航艦的清晰空拍偵察照片，以及國軍F-16戰機用「狙擊手」莢艙完整捕捉殲16戰機的飛行畫面，頓時獲得民眾對國軍偵蒐掌握能力的肯定，澆熄唱衰國軍的假訊息聲量。

曾共事過的幕僚與官員透露，顧立雄很聰明、學習能力強，開會時是用邏輯分析，能迅速掌握事件脈絡、釐清問題核心，討論出解決方法，就做決定並按節奏執行，「自己分內的事、都會想弄清楚」；且性格還頗為奇特，能跟各式各樣的人相處愉快，但不是「和稀泥」，顧立雄能讓對方清楚感受到原則、立場與定見。

這股對原則立場的堅定，反映在去年5月23日的共軍環台軍演，作為新科部長第一道考驗，顧立雄當天在敵情會報接獲演習消息，立刻下令開設應變中心，並在聽取敵情狀況後，將後續處置措施交由參謀總長梅家樹上將主持，讓聽慣歷任部長「指導」的高階將領頗不適應，但也未傳出抱怨之語。

立法院2000年三讀通過國防二法（國防法、國防部組織法修訂案），明定參謀總長承部長之命令，負責軍令事項指揮軍隊。但因歷任國防部長仍多由退役將領擔任，導致政令常混淆；顧立雄此舉傳遞出對國軍將領的軍事專業尊重與信任，也破除民眾對「不懂瞎指揮、累死三軍官兵」的刻板印象。

對於部隊務實訓練，去年漢光40號演習開始推動「去中心化」指管機制、無劇本實戰化演練等科目，近期又新增立即備戰操演項目，直接磨練一線部隊的應處能力；顧立雄執行賴總統與國安團隊的諸多新軍事訓練變革，戰甲車輛頻繁出現在鄉鎮道路、沒有引發民怨，一句「官兵演訓衣冠不整是正常」，也贏得民眾支持。

勤儉建軍是國軍熟悉口號，顧立雄有不同思維。他在專訪時說，已下令清點過時武器裝備直接汰除，不要再花錢做維修保養；而日前海馬士多管火箭系統首度試射，他親自南下九鵬基地，11輛發射車各射擊3枚訓練彈，33枚打好打滿，直接驗證接裝戰力與排除障礙能力，訓後立刻慰勉官兵。

再以堆砂袋為例，過去國軍演習設置阻絕陣地，就是找官兵耗時耗力填裝沙袋，遭議「回到二戰」。賴總統日前南下勗勉陸軍工兵訓練中心，現場演練新籌獲的機動阻絕器材，8名官兵加上挖土機，20分鐘可完成效果約1500個砂袋的阻絕牆；此舉彰顯軍方願意傾聽民間軍事人士的創新建議，畢竟面對台灣少子女化的衝擊，有限官兵必須採更具效率的作戰方式。

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揆諸這些軍事訓練變革，顧立雄有一幅更高層次的戰略圖像，讓部隊往戰訓本務的正常方向前進，民眾也認同支持國軍的備戰訓練，而政府正在推動全社會防衛韌性工作，軍力與民力既分屬又需相互協作，民眾願意支持國軍、防衛韌性方能加成。

至於赴美受訓官兵炯炯有神的提問，顧立雄露出「那個熟悉笑容」後、轉個方向從務實戰訓獲取「成就感」角度說，藉由軍事交流到美國從事高強度演訓，對官兵來講，會親身感受到這樣的參與後，「所獲得成就感、榮譽感跟自信心」。（編輯：林克倫）1140523