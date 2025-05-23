摩根大通CEO戴蒙訪北京 據報透露美方不想脫鉤

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（中央社台北23日電）據陸媒報導，摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙昨天到訪北京，期間明確提到「美方不想脫鉤」。

據中國官媒央視旗下新媒體玉淵譚天，應中國貿促會邀請，戴蒙（Jamie Dimon）22日到訪北京。知情人士透露，戴蒙在北京的行程中明確提到「美方不想脫鉤」。

據新華社，中國國務院副總理何立峰昨晚在北京釣魚台賓館會見戴蒙。

何立峰表示，近日中美經貿會談取得實質性進展，為兩國繼續展開經貿合作創造了條件；歡迎包括摩根大通集團在內的美資企業持續深化與中國的互利合作，繼續助力推動中美經貿關係健康穩定持續發展。

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報導稱，戴蒙積極評價美中經貿會談成果並表示願繼續深耕中國資本市場，更好服務跨國公司到中國展業和中國公司海外發展。

另據中國貿促會消息，貿促會會長任鴻斌昨天也在北京會見戴蒙一行，雙方就促進中美工商界交流、深化金融投資領域合作等議題進行交流。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1140523