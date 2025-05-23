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二刀流林盛恩旅美生涯初登板 先發2局3K失1分

2025/5/23 12:49（5/23 13:08 更新）
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美職辛辛那提紅人隊19歲投手林盛恩（圖）旅美生涯首度登板投球，23日在新人聯盟對舊金山巨人先發，投2局挨轟失掉1分責失分、無關勝敗。（中央社檔案照片）
美職辛辛那提紅人隊19歲投手林盛恩（圖）旅美生涯首度登板投球，23日在新人聯盟對舊金山巨人先發，投2局挨轟失掉1分責失分、無關勝敗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）辛辛那提紅人隊19歲投手林盛恩先前就預告今年將二刀流出賽，旅美生涯首度登板投球，今天在新人聯盟對舊金山巨人，先發投2局挨1轟，投出3次三振，失掉1分責失分、無關勝敗。

林盛恩業餘時期就是投打二刀好手，2023年與紅人隊簽約，旅美前2個球季都以打者身分出賽，也有開轟紀錄，去年春訓就主動向教練團提出想重返投手丘，去年9月開始恢復練投，季後教練團也告知，今年球季應該會是首個投打二刀球季，要他做足準備面對挑戰。

今天賽前林盛恩本季在新人聯盟5場出賽都是擔任野手，總計16打數敲出2支安打，貢獻1分打點，今天他首度站上投手丘，也如願完成旅美生涯初登板。

林盛恩1局下依序讓打者敲出中外野方向飛球、一壘方向滾地球出局後，被敲出陽春砲，接著三振抓到該局第3個出局數；2局下讓首名打者敲出一壘方向滾地球出局，再連飆2次三振，完成先發任務，兩隊1比1平手時退場。

林盛恩今天總計投2局，被敲出唯一的安打就是全壘打，投出3次三振、沒有四死球保送，失掉1分責失分，無關勝敗，球隊最終以4比7不敵巨人。

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旅美洛杉磯道奇隊野手柯敬賢今天在新人聯盟與西雅圖水手隊比賽，先發打5棒、守右外野，2局上首打席敲出右外野方向二壘打，3局上球隊4比1領先、壘上有人時，敲出本季首支三壘打，送回團隊第5分。

柯敬賢5局上擊出右外野方向飛球出局，7局上敲出左外野方向飛球出局，9局上吞下三振；今天總計5打數敲2支安打都是長打，貢獻1分打點，賽後打擊率3成95；道奇隊終場以7比4搶勝。1140523

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