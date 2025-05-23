行政院統刪地方補助款 盧秀燕：有移花接木之嫌

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）行政院決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，台中市長盧秀燕今天表示，立法委員對中央補助地方的一般性補助款1毛錢沒刪，中央卻刪地方25%，有移花接木之嫌。

盧秀燕今天出席「童書之森．台中」新建工程開工動土典禮，會後接受媒體聯訪時，針對台中火力發電廠及中央統刪地方一般性補助款等議題發言。

由於立法院刪減中央政府總預算，要求行政院自行刪減新台幣636億餘元。行政院認為窒礙難行，已決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，再視釋憲結果決定後續撥付狀況。

盧秀燕對此表示，她昨天特別北上參加行政院會，針對中央統刪地方補助款25%，其中台中市就少了32億多，其他縣市也都是數十億起跳，她特別去找資料發現，114年度中央總預算補助地方的一般性補助款部分，立法委員1毛錢都沒有刪。

盧秀燕認為，立委對這項預算1毛錢未刪，中央卻刪了地方25%，有移花接木之嫌，苛扣地方性補助款，這個問題值得討論。希望中央收回成命，依法保障及補助地方政府，以照顧民眾。

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中火議題部分，盧秀燕說，核電停止後，這兩天台電在台灣到處增加燃煤電力，而全台灣最大的火力發電廠中火，夜間更是火力全開，燒了很多煤，為增加電力，不只中火，南部興達電廠的除役燃煤機組也都上場救援，中南部民眾用健康、用肺在發電，供應國家電力可能的缺口。

盧秀燕表示，她昨天也在行政院會中請命，希望國家在能源調度上，一定要能夠乾淨、便宜、足夠，能源政策非常重要，她要說出中南部民眾的心聲。（編輯：龍柏安）1140523