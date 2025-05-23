AIT：強烈支持台灣半導體技術出口管制 增進區域安全

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（中央社記者吳書緯台北23日電）美國在台協會副處長柯傑民今天在全球半導體供應鏈夥伴論壇指出，美國強烈支持台灣在半導體技術出口管制上的努力，相關措施對維護美台共同利益和保護先進技術至關重要，不但防止相關技術被濫用，也增進全球與區域安全。

工業技術研究院舉辦「全球半導體供應鏈夥伴論壇」上午在台北國際會議中心舉行，美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會、歐洲經貿辦事處、英國在台辦事處、荷蘭在台辦事處等多國在台機構派員與會。

柯傑民（Jeremy Cornforth）致詞表示，台灣半導體產業生態系無與倫比，這建立在美國和台灣長久的合作關係上，美國非常重視與台灣的夥伴關係，希望透過美台合作促進科技發展，打造具韌性的供應鏈。由於台美合作讓美國在半導體與人工智慧領域保有競爭優勢，盼美台進一步深化關係，造福包含台灣在內的友邦。

柯傑民說，確保產業創新生態系的安全，是美國和台灣的首要任務，美國強烈支持台灣加強對於敏感技術和軍民兩用技術在出口管制的努力，這些措施對於維護美台共同利益和保護先進技術至關重要。透過密切合作與強而有力的管制措施，將確保相關技術不會被濫用，並能增進全球、特別是區域的安全，也讓美台半導體產業共榮，進一步帶動創新與深化夥伴關係。

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荷蘭在台辦事處副代表馬得斯（Matthijs van der Hoorn）致詞說，荷蘭的面積和台灣差不多，也都在半導體領域扮演關鍵角色，荷蘭的艾司摩爾（ASML）是半導體產業巨擘，也有其他超過300家的小型公司。荷蘭是僅次於美國、台灣的第三大半導體強權，且全球85%積體電路都是由荷蘭製造或設計的設備所生產。

馬得斯說，當前全球面臨技術革新和供應鏈重組的浪潮，半導體供應鏈始終會是全球性質，沒有一個國家獨自辦到，合作是關鍵，因此台灣與荷蘭、歐洲夥伴的合作相當重要，需要同舟共濟，在半導體產業「大家都在同一艘船上」。（編輯：萬淑彰）1140523