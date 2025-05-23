台股震盪收跌18點 週線翻黑終結連4紅

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（中央社記者鍾榮峰台北23日）市場持續關注美國是否課徵半導體關稅，台股今天走勢震盪，午盤後最低21559.78點，挫跌111.18點，尾盤跌幅收斂，台積電、鴻海小反彈翻紅，終場前最後一筆新台幣275.5億元買盤加持，台股收21652.24點，小跌18.72點，5日線約21635點失而復得。

台股今天收週線，下跌191.45點，終結週線連4紅。台股今天成交值新台幣3075.03億元，電子股終場小跌0.13%，金融勁揚0.34%，人工智慧概念股為主的電腦及周邊設備族群下跌1.14%，航運股跌0.9%，代表中小型股的櫃買OTC指數小跌0.08%。股價超過千元的高價股跌多於漲，維持「十四千金」。

權王台積電終場收984元，漲2元，漲幅0.2%，電子權值股聯發科收1315元，小跌0.75%，鴻海收154元，小漲0.65%，日月光投控收142.5元，下挫1.72%，廣達收264元跌1.31%，緯創收平盤113元，緯穎收2280元，跌2.56%。

貨櫃三雄長榮收256元，跌1.54%，萬海收平盤126.5元，陽明收83.7元，跌3.68%。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，台股後市關注焦點包括美方與各國對等關稅談判進度，以及美國總經數據包括通膨、就業市場等變化，攸關下半年降息腳步。

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此外魏永祥指出，美方後續對半導體產業是否課徵關稅，牽動台灣半導體供應鏈，若稅率高於市場預期，將影響台灣電子股股價。

不過魏永祥分析，台股目前仍在反彈波段，加上國安基金持續在場，預期反彈波可延續至6月，期間個股輪動，中長線持續關注產業成長趨勢向上族群。（編輯：楊凱翔）1140523