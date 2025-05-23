台積電翻黑守980元 台股盤中下挫暫失5日線

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）台股今天開高震盪，盤中翻黑，上下波動174點，暫失21700點和5日線約21633點，台積電盤中挫跌力守980元。法人指出，台股後續關注美國半導體關稅政策動向。

到10時56分左右，加權指數為21648點，下跌22點，跌幅0.1%，成交值約新台幣1725.45億元，其中電子股跌0.23%，金融勁揚0.52%，航運翻黑，代表中小型股的櫃買OTC指數上揚0.36%。股價超過千元的高價股跌多於漲，維持「十四千金」。

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權王台積電早盤觸高點993元後整理，盤中翻黑力守980元，鴻海守平盤153元、聯發科小跌，日月光投控跌1.7%，人工智慧（AI）概念股廣達跌1.3%，緯創小跌，緯穎跌2.5%。

台新中國通基金經理人魏永祥指出，關稅議題不確定性仍在，牽動企業未來決策，下半年營運展望多不明朗，個股輪動反彈，後續關注美國半導體關稅政策動向。（編輯：楊蘭軒）1140523