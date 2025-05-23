長榮航：客運改艙估增10%營收 貨運可望「海轉空」

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（中央社記者江明晏台北23日電）長榮航空表示，看好美中關稅暫時休兵，預計7月前後空運就有望出現「海轉空」效應，亞洲電子產品如AI伺服器、挖礦機、太陽能板貨運依然暢旺；客運改艙升級，增加豪經艙、商務艙座位數，預估平均營收可成長10%。

長榮航空今天召開股東常會，在營業報告書中指出，去年客運運能恢復與市場熱度延續，旅客人數及營收均創新高；貨運則受惠於全球通膨趨緩，電商及高科技商品需求助長消費動能，價量皆有雙位數成長，全年營收新台幣2066億元，較前年成長10%。

展望今年，長榮航總經理孫嘉明受訪表示，今年市場增添許多關稅變數，貨運成長幅度較難預料，但看好近期美中關稅暫時休兵，出貨潮重啟推升海運市況轉熱，推算清關時程，預計自7月前後，空運就有望出現「海轉空」效應。

美國5月初取消中國小額包裹免稅政策，加徵超高關稅，衝擊中國電商貨量，但近期關稅又從120%降至54%。長榮航表示，電商貨量占比僅2成，確實受到關稅影響貨量尚未恢復，但電商貨量未消失，而由於收取關稅會導致報關流程加長，交貨時間要拉長到11天至14天，消費者是否能接受，甚至影響市場需求，市場都還在觀察。

不過，電商貨量雖然減少，長榮航指出，亞洲電子產品包括AI伺服器、挖礦機、太陽能板的貨運依然暢旺，長榮在泰國、馬來西亞、越南、新加坡都有貨運航線，布局東南亞續強的貨運需求。

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至於客運方面，長榮航指出，長榮航今年將陸續新增日本神戶、美國達拉斯等新航點，將挹注營收，而今年調整更新客艙，3大策略提升搭機體驗，包括波音787-9客機導入全新第4代豪華經濟艙、空中巴士A321強化娛樂系統及網路服務、波音777整機座椅及娛樂系統全面更新。

長榮航指出，客運改艙後總座位數雖然少26個，但豪經艙的價格是經濟艙的1倍，商務艙價格是3到4倍，每條航線特性不同，平均營收預估可比原來高出10%。（編輯：楊凱翔）1140523