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味王明星商品王子麵推出杯麵 搶攻逾百億速食麵商機

2025/5/23 15:16（5/23 15:26 更新）
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味王23日宣布，旗下經典零食品牌「王子麵」進行品牌升級，看好杯麵市場近年蓬勃發展，將於28日首度在超商推出王子杯麵，希望能帶動今年麵類業績成長。中央社記者何秀玲攝 114年5月23日
味王23日宣布，旗下經典零食品牌「王子麵」進行品牌升級，看好杯麵市場近年蓬勃發展，將於28日首度在超商推出王子杯麵，希望能帶動今年麵類業績成長。中央社記者何秀玲攝 114年5月23日
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（中央社記者何秀玲台北23日電）味王今天表示，旗下經典零食品牌「王子麵」升級進軍杯麵市場，將在28日於超商首度推出「王子杯麵」，搶攻快速成長的泡麵商機，希望能帶動麵類業績成長。

根據統計，2023年台灣泡麵產值達新台幣137億元，年成長5.5%。台灣杯麵市場市占率第一名為統一集團旗下的來一客，去年推新口味挑戰韓式泡麵市場，嘉義林聰明沙鍋魚頭去年12月也首度跨界推出杯麵，金車杯麵品牌漢寶2023年回歸，杯麵市場可說迎來戰國時代。

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為創造王子麵品牌IP價值，味王近年積極跨界合作。味王表示，為了創造王子麵IP營收，先前陸續與連鎖飲料店、襪子品牌聯名，為呼應市場需求，並進一步提升品牌認知，也看好杯麵市場近年蓬勃發展，今年年中推出「王子杯麵」，導入味王小王子IP圖像魚板，希望提升麵類營收占比，目前味王麵類營收占比23至25%。

此外，味王表示，台灣營收占比37%，近期台幣急升，但因味王海外營收占比高達63%，其中泰國占比約40%，越南23%，第2季可能會有匯兌損失，因此現在會儘量維持內銷銷量成長，但也會持續開發其他海外市場。（編輯：潘羿菁）1140523

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