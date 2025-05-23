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「左撇子女孩」再奪坎城影展金鐵道獎 導演鄒時擎盼觀眾感受真實台灣

2025/5/23 11:37（5/23 11:55 更新）
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台灣電影「左撇子女孩」在22日於坎城影展的會外賽獲「金鐵道獎」，該獎由近百名熱愛電影的法國鐵路員工自主舉辦，是一種象徵「平民觀眾」的肯定。圖左3為導演鄒時擎、左2為戲中演員馬士媛。（左撇子女孩提供）中央社記者李若韻坎城傳真 114年5月23日
台灣電影「左撇子女孩」在22日於坎城影展的會外賽獲「金鐵道獎」，該獎由近百名熱愛電影的法國鐵路員工自主舉辦，是一種象徵「平民觀眾」的肯定。圖左3為導演鄒時擎、左2為戲中演員馬士媛。（左撇子女孩提供）中央社記者李若韻坎城傳真 114年5月23日
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（中央社記者李若韻坎城22日專電）「修理紗窗、紗門、換玻璃」，這句常在台灣街頭響起的廣播，正經由「左撇子女孩」迴盪在第78屆法國坎城影展中。此片在21日從「影評人週」單元獲獎後，22日又拿下由會外觀眾票選的「金鐵道獎」。導演鄒時擎說：「希望讓觀眾身歷其境的感受台灣。」

由台灣、法國、美國與英國共製的「左撇子女孩」，是旅美超過20年鄒時擎的首部個人導演作品，也是她的歸鄉之作，全片皆在台灣拍攝。

本片講述一位5歲小女孩因天生左撇子，被外公恐嚇左手就是「惡魔手」，原本希望她會害怕，而改成右撇子，沒想到小女孩反而藉由自己想像的惡魔勢力，與在檳榔攤工作的姊姊、和在夜市裡擺麵攤的媽媽，共同展開一段叛逆的成長之旅。

「左撇子女孩」以充滿台灣氣味的生活感，抓住法國評審與觀眾的心，接連在坎城影展的官方競賽與會外賽得獎。

尤其在22日所獲得的「金鐵道獎」（Rails d’Or）為會外賽，由近百名熱愛電影的法國鐵路員工於1995年起自主舉辦。他們每年在「影評人週」的決選名單中，選出最喜愛的電影，是一種象徵「平民觀眾」的肯定。

多數法媒驚艷「左撇子女孩」中母女3人的演技，認為劇情既幽默又奔放，並在明快的節奏裡感受台灣社會現況，與當代女性平權議題。

法國藝評雜誌Les Inrocks評論：「『左撇子女孩』乍看像一部甜甜的兒童類型電影，但卻是一個包裝成「卡哇伊」的陷阱，觀眾將透過此片看到真實的台灣，如一場家庭關係失衡的研究，而且結局非常令人震驚！

「左撇子女孩」導演鄒時擎在坎城影展期間接受中央社採訪，她希望呈現台灣的生活感，讓國際觀眾身歷其境，感受台灣的美。此外，她並勇敢展示台灣的傳統觀念如迷信或重男輕女，期待藉由電影，帶給觀眾重新思考的空間，打破傳統，創造更平等的傳統。中央社記者李若韻坎城攝 114年5月23日
「左撇子女孩」導演鄒時擎在坎城影展期間接受中央社採訪，她希望呈現台灣的生活感，讓國際觀眾身歷其境，感受台灣的美。此外，她並勇敢展示台灣的傳統觀念如迷信或重男輕女，期待藉由電影，帶給觀眾重新思考的空間，打破傳統，創造更平等的傳統。中央社記者李若韻坎城攝 114年5月23日

從「全綠色斑馬線」到「修理紗窗、紗門、換玻璃」—鄒時擎眼中的「這很台灣」

導演鄒時擎在坎城接受中央社專訪，表示自己在1998年因學習電影、獨自旅居紐約至今，但因為經常返台和家人相聚，對台灣的一切仍然熟悉，但卻擁有比在台灣長居的人多一雙「辨識台灣」的眼睛。

例如當她與劇組在台北街頭拍攝「左撇子女孩」時，場景旁剛好有全綠色鋪面的行人穿越道，她立刻認為這個「很台灣」，請攝影師趕快拍，卻被大家阻止因認為這「不夠美觀」。

除此之外，台灣垃圾車的音樂聲、冰淇淋攤販的叭噗聲、「修理紗窗、紗門、換玻璃」的廣播聲等，都是鄒時擎認為這很台灣、必須放進「左撇子女孩」的台灣味。

在電影中，鄒時擎讓鏡頭跟著小女孩的「惡魔手」，隨她穿梭夜市裡的各種攤位、各種店家，甚至進出當鋪、老舊國宅、沒落舞廳等。

鄒時擎說：「我想呈現角色的生活感，讓觀眾身歷其境，並且把自己從小在台灣長大的記憶捕捉進來。我覺得台灣很多東西都沒有變，但特別的是因為拍這部片，讓我重新挖掘台灣，看到自己國家的美。」

從「改名字」到「生兒子」—台灣仍存在的傳統觀念讓國際觀眾「笑中帶痛」

關於訴說台灣，鄒時擎並不只是呈現優點，關於台灣傳統觀念中的「迷信」，例如為了好運改名字；例如必須要生兒子，否則未來分配家產將會不公平，這些「重男輕女」觀念，也讓國際觀眾大開眼界。

法媒世界報（Le Monde）評論，「左撇子女孩」以一連串看似幽默、甚至帶點奇幻的插曲，呈現劇中母女3人所遇到的人生困境，在每個充滿戲劇化的瞬間，仍難掩蓋那份潛藏的哀愁，讓觀眾感受到台灣女性所處的次等地位。

鄒時擎解釋，我希望把我自己生活體現的細節拿出來，與觀眾分享，電影提供一個仔細觀看的功能，可以促使觀眾思考。

鄒時擎強調，台灣因為有許多老一輩的世代，仍繼續向下一代傳承如「生兒子」傳統觀念，她期待「左撇子女孩」能打破傳統，創造一個更平等的傳統。

「你總是會跟你媽媽和好」—全世界都能感同身受的家庭故事

「左撇子女孩」雖然主要演員為母女3人，但所延伸而出的人際關係卻複雜且暗流湧動，呈現出華人家庭在和諧背後的心酸，多半靠著眾多女性成員彼此堅忍撐持。

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此片雖然以輕快喜劇的方式，讓觀眾穿越每一種喜怒哀樂，但在重要的尷尬時刻裡，鄒時擎卻不會讓鏡頭逃開，甚至帶著觀眾一直回看，感受那介於傳統與現代價值衝撞的疙瘩，再繼續瀟灑向前走。

鄒時擎說，「家人是一種特殊的存在，很多事情能夠被原諒、忘記、甚至繼續向前走，你可能昨天跟你媽媽吵架，但今天仍然會和好，大家好好說話，家庭仍是一種團結的力量」。（編輯：陳承功）1140523

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「左撇子女孩」以充滿台灣氣味的生活感，抓住法國評審與觀眾的心，21日、22日接連在坎城影展的官方競賽與會外賽得獎。圖為會外賽「金鐵道獎」，持獎人為該片導演鄒時擎。（左撇子女孩提供）中央社記者李若韻坎城傳真 114年5月23日
「左撇子女孩」以充滿台灣氣味的生活感，抓住法國評審與觀眾的心，21日、22日接連在坎城影展的官方競賽與會外賽得獎。圖為會外賽「金鐵道獎」，持獎人為該片導演鄒時擎。（左撇子女孩提供）中央社記者李若韻坎城傳真 114年5月23日
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