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左撇子女孩去坎城 黃鐙輝：讓世界看見台灣不夜城

2025/5/16 15:49（5/16 16:06 更新）
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電影「左撇子女孩」前進2025坎城影展，台灣演員林嫣（後左起）、黃鐙輝、蔡淑臻、馬士媛、張允曦、夏騰宏與童星葉子綺（前中）合體出席，與國際影人交流。（左撇子女孩電影製作提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月16日
電影「左撇子女孩」前進2025坎城影展，台灣演員林嫣（後左起）、黃鐙輝、蔡淑臻、馬士媛、張允曦、夏騰宏與童星葉子綺（前中）合體出席，與國際影人交流。（左撇子女孩電影製作提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月16日
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（中央社記者王心妤台北16日電）台灣導演鄒時擎首部獨立執導長片「左撇子女孩」，入選坎城影展「影評人週」單元，她與演員蔡淑臻等人出席，黃鐙輝稱讚此片讓世界看見台灣的不夜城。

這部影片由鄒時擎與奧斯卡導演西恩貝克（Sean Baker）共同編劇，並由台灣、法國、美國與英國共製，故事聚焦台北夜市的單親家庭，描繪女孩在傳統家庭束縛與個人意識覺醒之間的掙扎，影片探索情感與身分的隱性對話，在亞洲文化脈絡中引發強烈共鳴。

此次前往坎城影展的演員包含飾演母女的蔡淑臻、馬士媛、葉子綺及黃鐙輝、張允曦、夏騰宏與林嫣。鄒時擎首度獨立執導長片，她透過電影公司表示，心情興奮又感激，但也有點緊張，因為這部作品相當私密，是多年來反覆思考與雕琢的作品。

「左撇子女孩」是鄒時擎與西恩貝克共同編劇作品，她表示，劇本有放入更多個人色彩，是一次深刻的情感揭露，能在國際影展與觀眾分享也是種榮幸。

蔡淑臻表示，能去到坎城影展很不可思議，但電影就是浪漫與現實的共同體，生命帶她來到這裡，或許也是種合理。

林嫣曾多次演出「台妹」角色，她笑稱這次第一次演台妹演到出國。

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片中對蔡淑臻有意思的黃鐙輝說：「真心覺得台灣的女性都很神，謝謝電影帶我來法國坎城，讓全世界都能看到台灣的不夜城！」

「左撇子女孩」已經有台灣片商與法國代理商接洽中，鄒時擎也希望電影年底順利與台灣觀眾見面。（編輯：管中維）1140516

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電影「左撇子女孩」入選2025坎城影展「影評人週」單元，片中演員黃鐙輝（左起）、奧斯卡導演暨本片共同編劇西恩貝克（Sean Baker）、導演鄒時擎與演員張允曦合影留念。（左撇子女孩電影製作提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月16日
電影「左撇子女孩」入選2025坎城影展「影評人週」單元，片中演員黃鐙輝（左起）、奧斯卡導演暨本片共同編劇西恩貝克（Sean Baker）、導演鄒時擎與演員張允曦合影留念。（左撇子女孩電影製作提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月16日
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