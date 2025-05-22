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「左撇子女孩」坎城獲獎 導演鄒時擎等待20年：是對台灣的回憶

2025/5/22 09:44（5/22 10:20 更新）
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電影「左撇子女孩」在坎城影展「影評人週」競賽單元獲「甘基金會發行獎」。甘基金會董事長霍夫讚賞「左撇子女孩」展現台灣不同世代女性的驚人能量，不惜衝擊傳統並打破種種禁忌。圖正中間黑衣長髮者為導演鄒時擎，最右者西恩貝克是共同編劇與剪接。（左撇子女孩提供）中央社記者李若韻坎城傳真 114年5月22日
電影「左撇子女孩」在坎城影展「影評人週」競賽單元獲「甘基金會發行獎」。甘基金會董事長霍夫讚賞「左撇子女孩」展現台灣不同世代女性的驚人能量，不惜衝擊傳統並打破種種禁忌。圖正中間黑衣長髮者為導演鄒時擎，最右者西恩貝克是共同編劇與剪接。（左撇子女孩提供）中央社記者李若韻坎城傳真 114年5月22日
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（中央社記者李若韻坎城21日專電）台灣電影「左撇子女孩」於法國21日傍晚，在與坎城影展官方平行單元「影評人週」競賽中獲獎。導演鄒時擎說，這個充滿台灣生活感的故事早在20年前便啟動。本片共同編劇為2024年坎城影展最佳導演西恩貝克。

「左撇子女孩」為旅美台人鄒時擎首部電影作品，獲得今年第64屆「影評人週」（Critic’s Week）競賽中的「甘基金會發行獎」（Gan Foundation Award for Distribution），甘基金會將頒給「左撇子女孩」的法國發行商「Le Pacte」2萬歐元獎金（約新台幣68萬元）。

「左撇子女孩」從1000部長片中脫穎而出，入選決選名單，最終在7部競賽作品中獲獎。「甘基金會發行獎」旨在支持新一代電影工作者，協助他們從劇本創作到戲院上映，皆能堅持並捍衛原創作品的品質。

「影評人週」向觀眾介紹「左撇子女孩」是發生在台灣首都的故事。關於一位單親媽媽帶著兩個女兒來到台北夜市擺攤，她們正在適應新生活，並努力守護這個家。

甘基金會董事長霍夫（Dominique Hoff）認為「左撇子女孩」的風格輕快靈巧，融合幽默與情感。「電影中的台灣女性來自不同的世代，為了追求獨立，不惜衝擊傳統並打破種種禁忌，在正在轉變的社會中展開驚人能量」。

鄒時擎在得獎時表示：「這部電影來自我在台灣成長的回憶，尤其是在傳統家庭裡的緊張關係、或在生活中常被忽視的無聲抗議。我花了很多年的時間去觀察、感受、沉澱。『左撇子女孩』對我而言，既是一種對回憶的行動，也是一種療癒過程。」

自1998年便獨自前往美國留學的鄒時擎，在2004年與同為拍片新鮮人的美國人西恩貝克（Sean Baker），以僅兩人編制、3000美元（約新台幣9萬元）低成本的方式，在紐約完成獨立電影「外賣」（Take out），一鳴驚人。

往後20年至今，鄒時擎多以製作人或共同編劇的身分與導演西恩貝克合作，無論是2015年以iPhone拍攝的電影「夜晚正年輕」（Tangerine）、或2017年入選坎城影展「導演雙週」競賽單元的「歡迎光臨奇幻城堡」（The Florida Project）等作品，皆受到國際肯定。

鄒時擎接受中央社專訪時透露，其實「左撇子女孩」原本可能是他們的第一部電影，因為這部片的劇本更早於「外賣」。

鄒時擎解釋，「左撇子女孩」的劇本早在2004年之前便開始醞釀，在當時，她與西恩貝克為了籌拍電影回到台灣，進行場勘，並先以照片製成短片開啟計畫。但因為「左撇子女孩」所需要的拍攝場景與人物很多，是一項大型拍攝計畫；和「台灣故事」對美國電影工業而言是一部「外語片」，在20年前較難吸引投資者，只好暫時放棄。

鄒時擎說：「當時我們就從台灣回到紐約拍了『外賣』。直到2010年，當西恩貝克完成他的第3部電影作品百老匯小王子（Prince of Broadway）後，我們又決定再試一次，回到台灣，再繼續寫劇本，並到台北通化街夜市做田野調查，在那裡遇到一位5歲的小女孩，將這些細節加進電影，讓故事更豐富。」

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雖然長年旅居美國，鄒時擎認為年年回到台灣過年、與家人團聚的自己，對台灣並不陌生，反而因為年歲成長，她對台灣女性的觀察，或對台灣日常生活的描寫有更成熟的感受。

等待20年，終於向世人見面的「左撇子女孩」在坎城開出好成績。鄒時擎說：「拍片時，我覺得自己好像重新發掘台灣的美。」（編輯：唐佩君）1140522

#坎城影展
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