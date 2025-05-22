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「左撇子女孩」坎城獲獎 導演想讓台灣被世界看見

2025/5/22 14:50（5/22 15:26 更新）
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電影「左撇子女孩」榮獲坎城影展「影評人週」甘氏基金會發行獎，演員夏騰宏（圖）趁空檔上街體驗在地人生活。（一束光影藝提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月22日
電影「左撇子女孩」榮獲坎城影展「影評人週」甘氏基金會發行獎，演員夏騰宏（圖）趁空檔上街體驗在地人生活。（一束光影藝提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月22日
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（中央社記者王心妤台北22日電）台法合製電影「左撇子女孩」摘下坎城影展的「甘氏基金會獎」與會外賽「金鐵道獎」；導演鄒時擎先以中文哽咽表示，想讓台灣電影被世界看見，也讓台灣被全世界看見。

「左撇子女孩」由鄒時擎與奧斯卡導演西恩貝克（Sean Baker）共同編劇，故事聚焦台北夜市單親家庭，片中蔡淑臻、馬士媛、葉子綺及黃鐙輝、張允曦、夏騰宏與林嫣都前往坎城影展。

鄒時擎今天透過電影公司表示，很開心電影能獲得觀眾票選獎並得到法國觀眾共鳴，證明這部片是非常生活化與大眾化的電影，「得不得獎都是其次，能入選坎城影評人週就是莫大榮幸，很高興與台灣劇組一起慶祝，一起共襄盛舉，讓台灣電影被全世界看見，讓台灣被全世界看見。」

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夏騰宏今天透過經紀公司表示，這次在「左撇子女孩」飾演檳榔攤老闆，為了配合角色天天都要吃好多檳榔，他笑說「吃到都要心悸了」；他也對這次觀眾連續鼓掌超過8分鐘表示開心，並分享坎城影展觀眾反應都會很直接，尤其是在台灣之夜有很多人會主動來表示對電影的稱讚，或針對角色進行討論。

夏騰宏笑說，坎城人們都很熱情，有些路人主動向他攀談，他以英文不好婉拒，對方仍熱情笑稱兩人可以用眼神交流；他也說，最大收穫是感受到世界很大，想學習的東西還很多，下次造訪坎城影展前一定要把英文練好。（編輯：陳仁華）1140522

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電影「左撇子女孩」榮獲坎城影展「影評人週」甘氏基金會發行獎，劇組在得獎後合影。（左撇子女孩提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月22日
電影「左撇子女孩」榮獲坎城影展「影評人週」甘氏基金會發行獎，劇組在得獎後合影。（左撇子女孩提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月22日
電影「左撇子女孩」榮獲坎城影展「影評人週」甘氏基金會發行獎，導演鄒時擎（圖）表示，期待台灣電影被世界看見。（左撇子女孩提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月22日
電影「左撇子女孩」榮獲坎城影展「影評人週」甘氏基金會發行獎，導演鄒時擎（圖）表示，期待台灣電影被世界看見。（左撇子女孩提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月22日
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