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小雁與吳愛麗芝加哥獲獎 夏于喬演出令人印象深刻

2025/4/15 09:20
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（中央社記者廖漢原紐約14日專電）第19屆芝加哥亞洲躍動影展13日閉幕，「小雁與吳愛麗」獲評審團最佳劇情片獎，「夜校女生」與日片「海岸村的日出日落」同獲觀眾票選獎。

芝加哥亞洲躍動影展（Asian Pop-Up Cinema，APUC）於3月20日至4月13日舉行，本屆首度舉辦評審團競賽單元，頒發最佳劇情片獎、最佳短片獎及表彰新銳導演的Francis Kwong紀念獎。

已獲多個國際獎項的「小雁與吳愛麗」，在來自台、日、中、星、韓等8部影片中勇奪大獎。評審團指出，影片探討年輕女性的內在過往與可能的未來，嘗試重獲生活與認同。導演林書宇以回顧過往的方式，用黑白寬螢幕格式處理畫面，女主角夏于喬演出令人印象深刻。

「夜校女生」與日片「海岸村的日出日落」獲觀眾票選獎，陳柏霖及陳姸霏獲「閃耀明星獎」。

「鬼才之道」、「老狐狸」等8部台灣影片入選今年芝加哥亞洲躍動影展，鬼才之道導演徐漢強、男主角陳柏霖；小雁與吳愛麗導演林書宇、女主角夏于喬；夜校女生導演莊景燊、女主角陳姸霏、製片唐在揚等出席映後座談，與影迷見面。

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芝加哥亞洲躍動影展慶祝10週年，過去以春秋兩季影展形式播映優質亞洲影片，今年擴大為年度大型活動，齊聚來自台灣、日本、韓國、香港等50部影片。

影展持續推廣亞洲文化，至今播映超過300部亞洲電影，成為亞洲電影工作者進入北美市場的門戶，也是在美首映的舞台，駐紐約台北文化中心今年參與合辦。（編輯：張芷瑄）1140415

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