加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影片／古林睿煬6局9K好投無關勝敗 孫易磊初登板2局無失分興奮怒吼
首頁 / 文化

台灣國樂團芯之旋律音樂會 探討AI與親子情感

2025/5/22 21:06（5/22 21:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣國樂團24、25日將在台灣戲曲中心推出親子音樂會「芯之旋律─A.I.小迷的實習筆記」，以國樂演繹關於理解與陪伴的故事。（台灣國樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年5月22日
台灣國樂團24、25日將在台灣戲曲中心推出親子音樂會「芯之旋律─A.I.小迷的實習筆記」，以國樂演繹關於理解與陪伴的故事。（台灣國樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年5月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北22日電）台灣國樂團走出舒適圈，以國樂加上跨界團隊攜手探討科技AI議題，推出「芯之旋律─A.I.小迷的實習筆記」親子音樂會，邀請郎祖筠與馮先芝等演員，共同演繹一段關於理解與陪伴的故事。

台灣國樂團團長吳定哲今天在記者會上表示，國樂不只是舞台上的演奏，也能融入生活，觸動人心，這場「芯之旋律」親子音樂會可以是孩子們認識國樂的起點，全劇由張尹芳指揮台灣國樂團現場演奏，結合戲劇表演與多媒體設計，希望傳遞溫柔而真摯的情感訊息。

「芯之旋律」以AI機器人「小迷」為主角，描述她來到卷卷阿嬤家實習，透過音樂理解人類世界、學習傾聽與感受，並將情感轉化為旋律，完成自己的成長樂章。其他製作群包括導演鄭詠珊，作曲家櫻井弘二，並邀請王奕盛與車克謙擔任舞台與燈光設計，堪稱一時之選。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄭詠珊接受中央社訪問時表示，作曲家櫻井弘二特別運用國樂器的聲音來表現很多科技的音效，像是AI機器人正在運算、掃描、接收訊息，現場用了高音笙、古箏與三角鐵等等，「曲風充滿時尚感，表現緊張、期盼、懸疑與感傷的情緒，聽起來很不國樂，但還是能發揮國樂器的特色。」

台灣國樂團親子音樂會「芯之旋律─A.I.小迷的實習筆記」將於5月24日到5月25日演出3場，地點在台灣戲曲中心大表演廳登場。現場也規劃「小迷、卷卷阿嬤與阿丁」著色活動，孩子們的作品將於演出當天輪番展示於前台電子看板，並有機會成為演出的一部分，打造親子共創的美好回憶。（編輯：陳清芳）1140522

鄭詠珊
天河旅記音樂說故事 櫻井弘二創作療癒逝友傷痛
櫻井弘二
作曲家櫻井弘二來台33年 為朱團持續累績創作能量朱宗慶打擊樂團音樂會 管弦人聲好朋友加入演出
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

65
更多編輯台推薦新聞：