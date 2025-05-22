台灣國樂團芯之旋律音樂會 探討AI與親子情感

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）台灣國樂團走出舒適圈，以國樂加上跨界團隊攜手探討科技AI議題，推出「芯之旋律─A.I.小迷的實習筆記」親子音樂會，邀請郎祖筠與馮先芝等演員，共同演繹一段關於理解與陪伴的故事。

台灣國樂團團長吳定哲今天在記者會上表示，國樂不只是舞台上的演奏，也能融入生活，觸動人心，這場「芯之旋律」親子音樂會可以是孩子們認識國樂的起點，全劇由張尹芳指揮台灣國樂團現場演奏，結合戲劇表演與多媒體設計，希望傳遞溫柔而真摯的情感訊息。

「芯之旋律」以AI機器人「小迷」為主角，描述她來到卷卷阿嬤家實習，透過音樂理解人類世界、學習傾聽與感受，並將情感轉化為旋律，完成自己的成長樂章。其他製作群包括導演鄭詠珊，作曲家櫻井弘二，並邀請王奕盛與車克謙擔任舞台與燈光設計，堪稱一時之選。

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鄭詠珊接受中央社訪問時表示，作曲家櫻井弘二特別運用國樂器的聲音來表現很多科技的音效，像是AI機器人正在運算、掃描、接收訊息，現場用了高音笙、古箏與三角鐵等等，「曲風充滿時尚感，表現緊張、期盼、懸疑與感傷的情緒，聽起來很不國樂，但還是能發揮國樂器的特色。」

台灣國樂團親子音樂會「芯之旋律─A.I.小迷的實習筆記」將於5月24日到5月25日演出3場，地點在台灣戲曲中心大表演廳登場。現場也規劃「小迷、卷卷阿嬤與阿丁」著色活動，孩子們的作品將於演出當天輪番展示於前台電子看板，並有機會成為演出的一部分，打造親子共創的美好回憶。（編輯：陳清芳）1140522