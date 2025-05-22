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首頁 / 娛樂

「騙騙」導演自認是心凌男孩 設計王耀慶跳愛你

2025/5/22 21:15（5/22 21:26 更新）
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中國愛情喜劇片「『騙騙』喜歡你」在2025第16屆兩岸影展放映，導演蘇彪（左）、演員王耀慶（右）22日受訪分享拍攝點滴。（兩岸影展提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月22日
中國愛情喜劇片「『騙騙』喜歡你」在2025第16屆兩岸影展放映，導演蘇彪（左）、演員王耀慶（右）22日受訪分享拍攝點滴。（兩岸影展提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月22日
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（中央社記者王心妤台北22日電）「『騙騙』喜歡你」導演蘇彪、演員王耀慶今天參加第16屆兩岸影展，蘇彪表示，因為戲外是王心凌的粉絲，夢想之一就是讓姓王的演員跳「愛你」，這次才設計讓王耀慶挑戰舞蹈。

蘇彪今天受訪表示，這次是第3次來台灣，對台灣的印象都很好，也想吃大腸包小腸、蚵仔煎等小吃。一旁的王耀慶推薦了魷魚螺肉蒜、蔥油雞等，還有寧夏夜市的麻油雙腰。

蘇彪表示，從小就受到台灣流行文化影響，刻意把王心凌的「愛你」放進電影裡，「夢想是讓姓王的來跳（指安排王耀慶跳這段舞），我感受到他的無所不能，我需要他跳100分，他給我了120分。」他也笑說，之前有去看王心凌演唱會，不過自知沒有舞蹈細胞，在片場也不敢示範舞蹈動作。

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王耀慶近10年將事業重心轉移到中國，曾挑戰多種類型的作品，年滿50歲的他表示，自我期許能成為導演提出什麼要求都能做到的演員，但他自嘲，已經超過能漲片酬的時間，「就像股市一樣，我現在是地板價。」

王耀慶此次挑戰喜劇類型，他提及過去曾演喜劇的「老婆大人」、「好美麗診所」表示，未來還想嘗試演各種不同的作品，也想挑戰從沒做過的事，但他自嘲，就算被誇獎臉跟身材都保養得不錯，也不敢挑戰演高中生或是25歲的年輕人，「我會替觀眾著想，不希望讓人太尷尬。」（編輯：張銘坤）1140522

蘇彪
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