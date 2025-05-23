TAIWAN PLUS首次前進大阪 8月登場掀台灣文化旋風

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（中央社記者楊明珠、戴雅真東京23日專電）為響應文化部舉辦「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」，邁入第6屆的TAIWAN PLUS將首次前往大阪舉行，並加開至兩個週末，8月9日、10日、16日、17日在大阪市中之島登場。文總秘書長李厚慶表示，期待能帶來22萬以上參觀人次。

文化部與中華文化總會22日在東京舉辦說明會，為活動預熱。李厚慶表示，TAIWAN PLUS 2025命名為「台日新風」，呼應大阪世博主題「創造閃耀生命光輝的未來社會」，希望展現台灣新的風貌、與日本共創新的風潮，一起邁向讓生命更光輝的未來。

主視覺由曾獲金曲獎最佳裝幀設計獎的設計團隊Blob Club設計、三金典禮經驗豐富的方序中擔任視覺總監，以文化部特地為We TAIWAN打造的全新IP「a-We」延伸，彷彿細胞分裂般形成一個大型的「t」形狀，象徵TAIWAN PLUS不斷成長，也代表不同的力量與元素，共構成強大的整體，傳達多元且團結的精神。

李厚慶受訪表示，這次配合大阪世博，其實在1年前就與文化部「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」計畫一起討論，經過1年討論時間，團隊能把TAIWAN PLUS這個品牌再度帶到日本，而且是首度來到大阪。

他說，這次活動更是延長為兩個週末，將有近百組團隊，希望能與日本朋友分享台灣文化，包含滷肉飯、珍珠奶茶等美食，還有很多台灣文化面、永續面，以及生活的魅力。

他表示，TAIWAN PLUS經歷了5屆，一年比一年踴躍，非常感謝很多日本朋友參加，這次在大阪舉辦，交通非常方便，希望夠在兩個週末的期間帶來大概22萬以上人次。

李厚慶表示，這次也帶來多款a-We周邊商品，不只是為了活動特別設計，且為限時販售，有許多生活用品，包含手機殼、玻璃紙鎮，結合珍奶、茄芷袋、小籠包等台灣元素的徽章，和彰化在地織襪廠合作的襪子，以及由宜蘭紡織廠手工縫製的超療癒a-We絨毛娃娃。全產品皆為台灣製造，希望透過台灣的設計力，把台灣的元素分享給日本朋友。

市集攤位部分，每年TAIWAN PLUS現場皆大排長龍的「台灣啤酒」，這次將以台灣水果製成的水果啤酒前進大阪；中華民國工業設計協會則準備帶著多個精選品牌，展現台灣堅實的工業設計實力。

觀光署攤位將提供來場者最新台灣觀光資訊，將魅力無窮的台灣介紹給來場的日本朋友們；由原住民族委員會創立的全台最大原住民選物品牌「LiMA」，將用原民工藝之美席捲大阪。

地方政府參與也相當踴躍，例如嘉義市政府組成的「嘉義百選」、連江縣政府與文化總會共同主辦的「第三屆馬祖國際藝術島」，以及澎湖縣政府的「C+C」 （Culture and Creative）。

此外，基隆百年餅舖「連珍」、老字號滷肉飯「五燈獎」、深受台日年輕朋友喜愛的「香蘭男子電棒燙」、知名插畫家「WHOSMiNG」、由流動商店策劃的「台灣夜市遊技場」等，都蓄勢待發要讓日本朋友感受台灣魅力。攤位性質橫跨食、衣、住、行、育、樂；而能讓台日產生共鳴的陶藝、織繡、漆器、金工等藝術，都可以在TAIWAN PLUS現場找到。

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李厚慶表示，TAIWAN PLUS自2018年舉辦，即將迎接第6屆，累計造訪人次超過70萬，日華議員懇談會會長古屋圭司、日台交流協會理事長谷崎泰明、東京都知事小池百合子等政要，及2020東京奧運會徽設計師野老朝雄都曾親臨現場。

李厚慶強調，TAIWAN PLUS不但是台灣文化的舞台，同時是台日交流的平台，過去7年來見證無數台日友情的故事，期待這次也繼續擄獲日本朋友的心。（編輯：唐聲揚）1140523