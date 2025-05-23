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與日相石破茂會談 巴拉圭總統：當然有提及台灣

2025/5/23 07:08（5/23 07:56 更新）
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巴拉圭總統潘尼亞訪問日本，22日晚間參加慶祝台灣、巴西、日本友好酒會時受訪表示，他日前與首相石破茂舉行首腦會談，「當然有提及台灣議題」。中央社記者楊明珠東京攝 114年5月23日
巴拉圭總統潘尼亞訪問日本，22日晚間參加慶祝台灣、巴西、日本友好酒會時受訪表示，他日前與首相石破茂舉行首腦會談，「當然有提及台灣議題」。中央社記者楊明珠東京攝 114年5月23日
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（中央社記者楊明珠、戴雅真東京23日專電）巴拉圭總統潘尼亞訪問日本，22日晚間參加慶祝台灣、巴西、日本友好酒會受訪時表示，他日前與首相石破茂舉行首腦會談，「當然有提及台灣議題」。他並表示，巴拉圭和台灣同樣處於受威脅的處境，「因此支持、捍衛台灣，就是支持與捍衛我們的國家」。

潘尼亞（Santiago Peña Palacios）為出席巴拉圭19日在大阪世博舉辦的活動訪問日本。日本外務省表示，潘尼亞21日晚上與石破茂舉行約60分鐘的首腦會談，兩人隨後舉行聯合記者會，宣布將雙邊關係提升為「戰略夥伴」，而且日巴雙邊投資協定談判已經原則上達成協議。

石破茂並表示，「世界上不論何處，不容以武力或脅迫片面改變現狀的行為。」鑑於中國在東海、南海擴大霸權主義行動，石破茂此言被認為是劍指中國。

潘尼亞此行是巴拉圭總統時隔11年訪日。日本媒體多以「南美唯一與台灣有（外交）關係的國家」來形容巴拉圭，並解讀日本企圖透過與巴拉圭加強合作，藉此牽制中國。

儘管日本外務省在會後新聞稿中沒有明確提及台灣，但提到「兩國領袖就國際局勢交換意見，並一致認為，日漸升高的區域緊張局勢，應在聯合國憲章與其他國際法原則下，以和平方式解決，並確認兩國作為戰略夥伴，將在國際場域進一步加強合作」。

針對21日與石破茂的雙邊會談，潘尼亞22日晚間受訪時明確表示，「當然有談及台灣議題」，還說「事實上在我所有的會議中，『台灣』都是主要議題之一」。

他說，「對巴拉圭而言，支持與捍衛台灣，就是支持與捍衛我們自己的國家。因為我們同樣面臨著生存受到威脅的處境。所以我們認為，支持台灣的獨立性非常重要」。

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潘尼亞還表示，他一直是提升台巴關係知名度的倡議者，近年來取得不小成果，他堅信只要繼續這條道路，其他國家也會跟著效仿挺台。

日本法務大臣鈴木馨祐出席酒會時受訪表示，「日本的鄰近有自由且民主的台灣，這一點我們非常珍惜」。至於日本與巴拉圭提升為戰略夥伴，是否為了箝制中國，他表示，「我的立場無法發表意見。但我想說的是，建立一個自由開放，且不容許以武力改變現狀的東亞地區，對日本而言相當重要」。（編輯：陳承功）1140523

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