日本與巴拉圭關係提升為戰略夥伴 日媒：牽制中國

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）台灣在南美唯一友邦巴拉圭的總統潘尼亞，22日晚間與日本首相石破茂在日本首相官邸舉行會談，同意兩國提升為戰略夥伴關係。石破茂表示，「不容有以武力或脅迫方式片面改變現狀的行為」。此言被解讀為劍指中國。

日本放送協會（NHK）報導，潘尼亞（Santiago Peña Palacios）為了出席巴拉圭在大阪世博舉辦的活動訪問日本。21日晚間在首相官邸與石破茂舉行會談，會談時間約60分鐘。

會談中，石破茂表示，「巴拉圭是共享價值、原則，很多日裔人士居住、具有特殊羈絆的重要夥伴。希望日本與巴拉圭兩國持續合作。」兩位領袖也針對兩國關係升格為戰略夥伴關係達成協議。

在經濟方面，兩位領袖也針對日巴兩國持續談判的投資協定達成實質上的協議，並且深化與巴拉圭也參加的南方共同市場（Mercosul）之間的關係。

會談後的聯合記者會上，石破茂表示，「世界上不論何處，不容以武力或脅迫片面改變現狀的行為。」鑑於中國在東海、南海擴大霸權主義行動，石破茂此言被認為是劍指中國。

日本共同社報導，巴拉圭是南美唯一與台灣有邦交的國家，日本與巴拉圭的關係升格為戰略夥伴，加強合作關係，目的在於牽制對台灣加強軍事壓力的中國。

潘尼亞在聯合記者會上強調，「日本推動基於法治、自由開放的印度太平洋，巴拉圭對日本的支持不變。」

記者會上，石破茂表示，為了促進日巴兩國的人員往來、經濟關係的活絡，針對訪日的巴拉圭人士的短期停留簽證從6月起免除。

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在聯合記者會前，石破茂與潘尼亞簽署了有關日巴兩國成立局長級政策協商框架的合作備忘錄。

日本外務省表示，目前在巴拉圭約有1萬名日裔人士，在亞洲國家當中，對巴拉圭的直接投資額最多的是日本。（編輯：陳慧萍）1140522