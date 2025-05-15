巴拉圭珍惜台灣邦誼 將與日本建立戰略夥伴關係

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（中央社記者楊明珠東京15日專電）台灣在南美唯一友邦巴拉圭的總統潘尼亞預定19至23日訪日，將與日本首相石破茂會談。日巴兩國正在磋商將雙邊關係提升為「戰略夥伴」。潘尼亞日前對日媒表示，「今後仍維持與台灣的邦交」。

潘尼亞為出席在日本大阪世博巴拉圭「國家日」活動，預定19至23日訪日，這是他首度訪日。

日本產經新聞報導，日巴兩國考慮將雙邊關係提升為「戰略夥伴」，此事已進入協商最後階段。潘尼亞（Santiago Peña Palacios）訪日將與石破茂會談，可望就兩國關係提升為「戰略夥伴」達成協議。

日巴兩國政府也將協商成立兩國官員出席的政策協議框架。此外，可望簽署促進日本對巴拉圭投資的協定、短期停留免簽證的措施等。

報導說，巴拉圭是在南美唯一與台灣維持正式邦交的國家，日本政府將巴拉圭視為共享民主、法治等價值觀的國家，建立友好關係。去年5月，時任日本首相岸田文雄訪問巴拉圭，與潘尼亞舉行會談，兩人確認了日巴有必要加強合作，以維持並強化自由開放的國際秩序。

日本時事通信社報導，46歲的潘尼亞日前在巴拉圭首都亞松森（Asuncion）接受時事通信社專訪時明言：「今後仍會維持與台灣的邦交」。

他表示，「巴拉圭不是容易受中國影響的國家，所以對日本而言，是值得信賴的夥伴」。他期待日巴兩國能藉由投資、貿易，加強雙邊關係。

他還說，明年是日本人移居巴拉圭90週年，考慮邀請日本皇族人士訪問巴拉圭。

潘尼亞本次訪日期間也預定拜會日皇德仁的胞弟秋篠宮文仁親王伉儷，並出席19日大阪世博巴拉圭「國家日」活動。

在巴拉圭，來自日本的移民引進大豆栽培的情形普及，使得巴拉圭曾是全球第3大的大豆出口國。

潘尼亞受訪時表示，「日本人定居的地區都很繁榮」。他認為來自日本的移民對巴拉圭的經濟發展做出了貢獻。

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潘尼亞進一步表示，他以前在國際貨幣基金（IMF）工作時負責非洲事務，就近觀察到中國以開發援助為名，在非洲擴大影響力。因為中國搞分化，導致目前全球與台灣有正式邦交的國家減至12國，巴拉圭也承受來自中國要求與台灣斷交的壓力，但他強調：「不會輕信（中國）虛假的承諾」。

巴拉圭1989年獨裁體制瓦解迄今逾35年，潘尼亞表示，「巴拉圭想在國際舞台扮演更大的角色」、「巴拉圭有必要展現潛力給世人知曉」。（編輯：田瑞華）1140515