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南非外交部擅改台灣駐處地址 由首都改列約翰尼斯堡

2025/5/15 20:55（5/15 21:08 更新）
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位於台北市的南非聯絡辦事處。（中央社檔案照片）
位於台北市的南非聯絡辦事處。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊堯茹台北15日電）南非政府要求台灣駐處遷離首都普利托利亞，雙方磋商之際，南非外交部官網不僅將台灣代表處名稱改為台北商務辦事處，又歸類在「國際組織」之下，且刪除駐處位於普利托利亞的地址，改為約翰尼斯堡地址。

外交部今晚回應中央社記者提問表示，外交部及駐南非代表處持續密切關注本案最新發展，之前已表達雙方應就此事展開協商，並等待南非回應。駐處目前仍正常對外運作，後續如果有任何更新資訊，將適時對外說明。

南非政府分別在去年10月及今年1月兩度致函台灣駐南非代表處要求遷離首都普利托利亞，繼今年3月南非外交部官網將台灣代表處名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），南非如今又刪除台灣駐處資訊。

記者今天在南非外交部官網點選「國際關係」類目下「外國駐南非代表」資訊頁，發現台灣不僅被歸類在「國際組織」之下，「台北商務辦事處」欄目下，位於普利托利亞的地址等聯絡資訊都已被刪除，也未註明駐南非代表廖文哲。

此外，「台北商務辦事處」欄目被列入「資訊辦公室」（Office of the Information Division）聯絡方式，地址、電話、郵政信箱都位於約翰尼斯堡，且其E-mail地址甚至不是台灣外交部所屬的@mofa.gov.tw，而是屬於南非電信公司的@telkomsa.net。

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而駐開普敦辦事處的相關資訊仍在南非外交部官網上，也有註明駐開普敦辦事處處長陳瑩莉。

在台灣外交部官網，駐南非代表處的地址仍是位於普利托利亞，相關聯絡資訊也都不變。（編輯：謝佳珍）1140515

#約翰尼斯堡
#開普敦
#外交部
#台北聯絡代表處
#南非政府
（圖取自南非外交部網頁https://dirco.gov.za）
（圖取自南非外交部網頁https://dirco.gov.za）
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