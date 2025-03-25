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南非要求台駐處月底遷離首都 外交部已提協商細節待回覆

2025/3/25 13:13（3/25 14:10 更新）
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位於台北市的南非聯絡辦事處。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊堯茹台北25日電）距離南非政府片面要求台灣代表處遷離首都期限還有5天，外交部發言人蕭光偉今天表示，已就協議簽署方式等細節提出協商要求，目前待南非政府回覆。

南非政府今年1月下旬再度致函台灣駐南非代表處，要求今年3月底前遷離首都普利托利亞，更在雙方磋商之際，南非外交部（DIRCO）於今年3月5日將官方網站將台灣代表處名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office）。

外交部上午舉行例行記者會，外交部發言人蕭光偉於會後受訪表示，駐南非代表處已就建議時地、人員組成與協議簽署方式等細節提出協商要求，目前仍待南非政府回覆。

這是南非政府第二度提出遷處要求，上次是要求駐處在去年10月底前遷離，不過南非政府在期限前2天展現協商意願，表示願改由循雙方既有官方溝通管道。

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蕭光偉強調，南非作為今年G20峰會主辦國，更應注重並遵守國際規範，特別是遵守南非政府與台灣在1997年達成協議架構。

有涉外人士日前表示，若南非一再執迷不悟，台灣將暫停各項合作，中止給予南非籍人士來台受訓名額、嚴審來台簽證甚至經貿反制，直到南非方釋出具體善意為止。（編輯：翟思嘉）1140325

#G20峰會
#外交部
#南非
#蕭光偉
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