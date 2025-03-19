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南非擅改台駐處名稱 涉外人士：若執迷不悟將暫停合作

2025/3/19 12:11（3/19 12:28 更新）
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圖為位於台北市的南非聯絡辦事處外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊堯茹台北19日電）南非政府片面要求台灣代表處遷離首都，擅改駐處名稱。涉外官員今天表示，若南非一再執迷不悟，台灣將暫停各項合作，中止給予南非籍人士來台受訓名額、嚴審來台簽證甚至經貿反制，全面回應南非政府破壞台斐雙邊協議的惡意打壓，直到南非方釋出具體善意為止。

繼去年10月首度致函，南非政府今年1月下旬再度致函台灣駐南非代表處，要求今年3月底前遷離首都普利托利亞，更在雙方磋商之際，南非外交部（DIRCO）於今年3月5日將官方網站將台灣代表處名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office）。

涉外官員表示，外交部長林佳龍已多次召開應變會議，就各種情勢演變進行沙盤推演，也指示外交部和駐館隨時緊盯此案進展。面對南非片面破壞雙方協議，除表達嚴正抗議外，也已備妥反制措施。

涉外官員透露，若南非執迷不悟，一再破壞外交慣例，台灣將藉由暫停與南非政府在各領域的合作、中止給予南非籍人士來台受訓名額，乃至於嚴審來台簽證，甚至是經貿反制等手段，全面回應南非政府破壞台斐雙邊協議的惡意打壓，直到對台灣釋出具體善意為止。

涉外官員指出，南非一再扈從中國，近來種種違反常理的蠻橫作為，已引發美國在內的G7國家不滿，重傷南非長期作為「後種族隔離社會」成功典範的國際形象，與前總統曼德拉（Nelson Mandela）堅定爭取自由的精神大相徑庭，民主轉型只剩殘留的軀殼，令人不勝唏噓。

南非通過「土地徵收法」引起美國總統川普（Donald Trump）不滿，透過行政命令中止對南非援助，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也拒絕出席今年2月在南非舉辦的G20外長會議，日前更宣布南非駐美大使蘇爾（Ebrahim Rasool）為「不受歡迎人物」，並要求離境，兩國關係緊張

涉外官員說明，近年南非政府面臨內外交迫的窘境。對內，南非失業率節節上升、犯罪率居高不下、貧富差距巨大，儘管中國透過「一帶一路」倡議挹注基建貸款、深化南非對中經濟依賴，無法有效改善南非內政問題。在外交場域，南非則淪為中國小弟，罔顧國際社會關切，一味盲從中國指揮。

盧比歐宣布不出席G20外長會議後，中國駐南非大使吳鵬隨即在社群平台X發布與南非外交部長拉莫拉（Ronald Lamola）會面照片，表達對南非擔任G20主席國的支持。

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涉外官員抨擊，再沒有比這更瓜田李下、坐實南非在國際場域慘淪中國傀儡的證明。

南非片面要求台灣遷處惹議，美國、日本、英國、法國、義大利等國議員及政要相繼發聲挺台，美國聯邦眾議員奧格茲（Andy Ogles）等6位議員聯名致函川普，認為若南非成功施壓台灣遷館，將助長中共對台動武的野心，「不僅違背美國的國家利益，也違背所有優先考量和平而非衝突國家的利益」。（編輯：張若瑤）1140319

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