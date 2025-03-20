南非降級台駐處 美：中國扭曲聯大2758限制他國與台互動

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓19日專電）南非外交部逕自將「台北聯絡代表處」更名為「台北商務辦事處」，美國國務院今天對此表示關切，指北京逐漸試圖將台灣孤立於國際社會。國務院另提到聯大2758號決議，指中國刻意扭曲這項決議以限制他國與台灣互動。

南非政府4個月內兩度致函台灣駐南非代表處，要求今年3月底前遷離首都普利托利亞（Pretoria）。

南非外交部5日又有動作，在官方網站將台灣代表處名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），並歸類在「國際組織駐南非代表」項下，之前台灣駐處是單獨列項。

美國國務院一名發言人下午對此向中央社表示，美國鼓勵各國擴大與台灣接觸。台灣是可靠、志同道合、民主的夥伴，台灣與世界各地的關係為這些國家的公民帶來重大利益。

國務院發言人透過電子郵件指出，近年來改變的是台灣面臨的中國威脅。北京逐漸試圖將台灣孤立於國際社會，並限制其他國家在與台灣互動方面的主權選擇，包括向各國施壓，要求其斷絕或降級與台灣的關係。

「面對中國的軍事、經濟、資訊及外交壓力，美國將持續支持台灣。我們與國際夥伴一起，堅定支持兩岸和平穩定，反對任何片面改變現狀的企圖」。

這名發言人說，此外，聯合國大會第2758號決議並未對任何國家與台灣進行實質性接觸的主權選擇設限。

國務院表示，刻意扭曲及濫用聯大第2758號決議是中國更廣泛脅迫行動的一環，目的是讓台灣孤立於國際社會，及限制他國在與台灣互動方面的主權選擇。

聯合國大會1971年通過2758號決議，表明中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，北京擴大解釋為「台灣是中國的一部分」、無需另有代表，大力壓縮台灣參與聯合國體系的空間。

近年美國國務院及學者紛紛點明中國錯誤解釋聯大2758號決議、偷渡一中原則的現象，跨黨派參議員也連續兩年在國會提出決議，強調聯大第2758號決議不代表世界接受北京對台灣的主張；美國一中政策與中國的一中原則不同，呼籲北京勿刻意混淆。

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北京主張的一中原則由3段論構成：世界上只有一個中國、中華人民共和國是代表中國的唯一合法政權、台灣是中國的一部分。

美國「一中政策」的關鍵則在「我聽到了，不代表我接受」，表述使用「認知」（acknowledge）一字：即「承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，且『認知到』中方立場，也就是台灣是中國的一部分」。（編輯：陳正健）1140320