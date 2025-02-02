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中國持續施壓 南非要求台灣代表處3月底遷出首都

2025/2/2 11:32（2/2 11:44 更新）
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圖為位於台北市的南非聯絡辦事處外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者施婉清開羅2日專電）南非政府去年片面要求台灣駐南非代表處遷出首都普勒托利亞，之後主動撤除10月30日的遷處期限。然南非媒體近日報導，南非第二大政黨「民主聯盟」聯邦主席因訪台而遭中國制裁，南非政府繼續加大對台施壓，已要求台灣代表處在今年3月底前遷出首都。

南非媒體「特立日報」（Daily Maverick）1月30日報導，南非「全國團結政府」（GNU）第二大執政黨「民主聯盟」（Democratic Alliance，DA）聯邦主席麥爾（Ivan Meyer），因前往台灣而被禁止入境中國（含港澳）。

報導稱，中國駐南非大使館認為麥爾近期訪台一事公然違反一中政策，並在其官方網站上宣布，對麥爾及其家人實施禁止入境中國、香港和澳門，以及禁止與中國公民和機構進行經貿往來的制裁。

報導還稱，南非「國際關係與合作部」（DIRCO，即南非外交部）也於1月致函台灣駐南非代表處，要求在3月底前將設於普勒托利亞（Pretoria）的代表處撤離。

報導強調，中方顯然認為，讓台灣將代表處設在南非行政首都，與南非在外交上承認的其他所有國家大使館並存，等同承認台灣的地位。

北京嚴格執行一個中國政策，堅稱任何承認中國的國家，均不得以任何方式在外交上承認台灣。

1997年底，南非與中華民國斷交，轉而承認中國，但同意台灣以等同大使館名義的「台北聯絡代表處」，繼續在普勒托利亞設立官方機構。26年間雙方皆正常交流，直到2024年，南非首度對台灣提出代表處遷出首都要求。

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報導稱，據知情人士分析，去年7月大選後，民主聯盟成為南非史上首個聯合內閣「全國團結政府」（GNU）中的第二大執政夥伴，在32個部會中占有12個席位。而民主聯盟始終對台極為友善，讓中國政府提高警戒心。

隸屬民主聯盟的普勒托利亞市台裔市議員李崇維告訴中央社，中方對任何看似承認台灣的舉動都高度敏感。他舉例，2016年民主聯盟首次在市長選舉中獲勝後，他曾陪同市長訪問台北，並重啟雙方在1983年簽立的姐妹市關係；結果中方動員數個僑團投書當地媒體，抗議南非未遵守一中政策，當時的中國駐南非大使因此被調職。（編輯：陳慧萍）1140202

#中國
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