南非反對黨警告 任由外交部逼台遷處諸多風險

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（中央社記者施婉清開羅24日專電）南非外交部片面要求我代表處遷離首都，不但引發國際關注、造成當地人民和台僑的不安，現南非聯合內閣數個反對黨也陸續出現譴責批評聲浪，並警告此舉將對南非政府、國家主權，外交關係和經貿發展產生諸多重大風險。

據南非媒體「中央新聞」（Central News）24日報導，南非聯合政府中的「新自由陣線黨」（Freedom-Front Plus，FF+）領導人兼懲教部長葛羅涅華（Pieter Groenewald）公開譴責領導「全國團結政府」（GNU）執政，擁有20個部會的非洲民族議會（ANC）。

葛羅涅華劍指由非洲民族議會掌控的國際關係與合作部（DIRCO，即南非外交部）要求台灣遷處，將做為其實質大使館（de facto embassy）的聯絡代表處，從行政首都普勒托利亞遷至商業城市約翰尼斯堡，明顯是允許中國對南非的外交政策施加不當影響。

葛羅涅華並批評，非洲民族議會未對中國此番操縱感到恥辱。

葛羅涅華強調說，此項決定並未諮詢全國團結政府中的其他政黨，等同破壞聯合政府的合作精神。

葛羅涅華警告說，逼台遷處決定不僅損害南非主權，更將使國家經濟面臨風險。

葛羅涅華還擔心，台灣外交地位降級後可能導致雙邊貿易關係減少，進一步威脅南非當地煤礦、穀物和汽車等關鍵產業的就業機會。

全國團結政府第二大執政夥伴「民主聯盟」（Democratic Alliance，DA）國會議員兼國際關係發言人鮑爾（Emma Louise Powell）則質疑，國際關係與合作部片面修改與台灣的雙邊架構並不合理，而且也同樣擔心此決定對南非未來經濟和外交的負面影響。

約堡智庫「布倫特赫斯特基金會」（Brenthurst Foundation）主持人米爾斯（Greg Mills）與主任研究員哈特利（Ray Hartley）22日在南非媒體「特立日報」（Daily Maverick）共同撰文，進一步說明此決定會動搖南非主權和外交經濟層面根本的關鍵問題。

米爾斯認為，允許中國來決定要讓哪些國家在自家首都設立辦事處後，將會促使中國勢力採取更具侵略性的外交手段。

米爾斯進一步假設並反問，對於其他那些讓中國感到不友善或有威脅性的國家，南非是否也需改變態度來迎合中國？

如果中國選擇與台灣開戰，南非應如何做？是否要像對付烏克蘭那樣？是否要放棄自己身為民主國家的精神，轉而支持獨裁者？

此外，米爾斯認為，南非辜負台灣的作為，也會讓其在其極力討好的西方國家面前失去信譽，進而對其外交產生不利影響。

如美國共和黨議員布萊克本（Marsha Blackburn）直言，美國不應容忍南非此種行為，並提議將南非從「非洲成長與機會法案」（African Growth and Opportunity Act，AGOA）中剔除，不讓南非進入美國市場。

最終，非洲民族議會將需為此一背信忘義的片面決定，在國家主權、外交關係，和經貿發展上付出慘痛代價，也讓其失去在聯合政府中的政治主導地位。（編輯：陳承功）1131024