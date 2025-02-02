南非迫台灣遷代表處、試圖降級更名 外交部：中國打壓變本加厲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北2日電）針對南非政府近期再度迫使台灣遷館一事，外交部今天表示，南非目前與台灣仍協商中，卻再度要求駐處限期遷出首都，顯示中國對台打壓更變本加厲，後續持續秉持對等、尊嚴原則與南非政府溝通。

外交部晚間表示，外交部自去年10月起，透過外交管道，持續在對等、尊嚴原則下，溝通並了解南非對未來台斐雙邊關係的看法，同時堅守台灣絕不接受片面改變現狀的立場。南非政府今年1月下旬再度致函台灣駐南非代表處，要求駐處在今年3月底前搬離首都普利托利亞，甚至試圖將駐處降級並更名為「貿易辦事處」。

外交部指出，近期南非第二大黨「民主聯盟」（DA）聯邦主席梅爾（Ivan Meyer）因來台訪問，遭中國政府宣布制裁；南非政府目前與台灣仍在協商當中，卻再度要求駐南非代表處限期遷出首都，顯示中國在南非對台打壓更變本加厲。

對於南非政府再度迫使台灣限期遷館，外交部指出，外交部長林佳龍於接獲外館通報後，第一時間再度召集應變小組討論因應方式，並在年假期間與國內外相關人員隨時保持聯繫，同時也指示亞非司長賀忠義立即召見南非新任駐台代表Zakhele Mnisi並表達台灣政府嚴正關切。

透過 Google News 追蹤中央社

外交部再次強調，台灣對於不接受南非政府片面違反雙邊協議的立場不變，也會持續秉持對等及尊嚴原則與南非政府溝通；後續將視南非政府回應，同時依據台灣相關規劃，決定因應方式，相關進展也會適時向全體民眾及媒體說明。

外交部再次嚴正呼籲，作為今天G20峰會主辦方的南非政府，應遵守1997年的雙邊關係法律架構，在台斐雙方獲得協商共識前，不應對台駐處採取任何強制手段，或其他可能干擾駐處運作及僑民服務功能的行動。（編輯：蘇龍麒）1140202