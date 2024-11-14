中共高層出訪南非 外交部：不排除再迫台灣駐處搬遷

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（中央社記者楊堯茹台北14日電）南非政府片面要求台灣代表處遷出首都，後又願意與台灣磋商，中共中紀委書記李希則於5日訪問南非。外交部今天表示，不排除李希此行與再次施壓南非政府，持續迫台灣駐處搬遷有關，外交部長林佳龍已指示駐處密切關注。

南非政府片面要求台灣駐南非代表處於10月底前遷出首都普勒托利亞，外交部在10月29日遷處期限前夕宣布，在各方努力下，南非政府願改循雙方既有官方溝通管道與台灣磋商。

中共中央對外聯絡部同日宣布，中共中央政治局常委、中紀委書記李希11月5日到7日應南非國家團結政府（GNU）成員的「非洲民族議會」（ANC）邀請，率團前往南非訪問。

外交部晚間回應中央社提問指出，中國在台灣與南非討論雙邊關係的敏感時期，派遣中央政治局常委率團訪南非，不排除與再次施壓南非政府，持續迫台灣駐處搬遷有關。

外交部強調，外交部長林佳龍於第一時間即指示台灣駐南非代表處密切關注李希此行，對南非政府擬議迫遷台灣代表處案造成的影響。

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外交部認為，中國持續藉由施壓他國政府打壓台灣的行徑，除顯示其霸權主義的本質外，也引起許多支持民主理念的國家及國際間愛好自由和平人士的高度關切，例如南非國家團結政府內，包括「民主聯盟」（DA）及「印卡塔自由黨」（IFP）等多個政黨均已公開表達支持台灣立場。

外交部表示，將持續在對等尊嚴的原則下，瞭解南非政府對台斐關係的看法，並與其交換意見。（編輯：林克倫）1131114