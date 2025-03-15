駐美大使遭驅逐 南非總統府：令人遺憾

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（中央社約翰尼斯堡15日綜合外電報導）南非總統府今天表示，美國驅逐南非駐美大使的決定令人感到「遺憾」，呼籲兩國之間維持「外交儀節」。

法新社報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天說，南非駐美大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool）被美國列為不受歡迎人物，因為他是個「煽動種族仇恨的政客」，並且憎恨美國總統川普（Donald Trump）。

南非總統府發表聲明說：「已獲悉南非駐美大使拉蘇爾被驅逐，令人感到遺憾…呼籲相關各方和當事人處理此事時維持既有外交儀節…南非仍致力於與美國建構互惠互利的關係。」

拉蘇爾曾是反種族隔離的倡議者，如今遭到華府驅逐，加劇美國與南非之間日益緊張的關係。

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川普今年2月凍結美國對南非的援助，原因是他聲稱南非的一項法規允許沒收白人農民土地。

川普上週再度指控南非政府「沒收」白人土地，之後還說歡迎南非農民到美國定居，更加劇兩國之間的緊張。（譯者：曹宇帆/核稿：曾依璇）1140315