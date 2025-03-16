南非擅改台灣駐處名稱 外交部嚴正抗議斥配合中國

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（中央社記者楊堯茹台北16日電）南非外交部官網將「台北聯絡代表處」更名為「台北商務辦事處」，外交部今天表示，已指示亞非司和駐處向南非政府嚴正抗議，並重申以聯大2758號決議及「一中政策」逼迫遷處令人無法接受，南非配合中國打壓台灣的作法，違反南非政府一貫主張民主自由的精神。

南非政府於今年1月下旬再度致函，要求台灣駐南非代表處3月底前遷離首都普勒托利亞，更試圖將駐處降級並更名。

根據南非外交部（DIRCO）官方網站，「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）已被更名為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），甚至被歸類在「國際組織駐南非代表」類目下，此前台灣駐處是被單獨列項。

南非媒體「獨立線上」（IOL）12日刊登投書指出，更名精確符合該辦公室的角色與本質，且對於3月底台北辦公室完成遷處，更是重要一步，也反映南非政府對一中原則的支持，並稱一中原則為聯大 第2758號決議 聯合國大會第2758號決議 決議全文： 大會決議 2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利 大會， 回顧聯合國憲章的原則， 考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的， 承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一， 決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。 1971年10月25日，

第1976次全體會議 資料來源：聯合國 看更多 關閉 所確認。撰文者為金磚+顧問集團（BRICS+ Consulting Group）首席專員傑克森（Cole Jackson）等人。

對此，外交部晚間回覆中央社提問表示，南非外交部1月再度致函並要求台灣駐南非代表處於3月底前完成搬遷，外交部長林佳龍於第一時間召開緊急應變會議，要求駐南非代表處秉持對等及尊嚴原則，持續與南非外交部進行交涉。

外交部說明，雙方目前正就修改雙邊關係法律架構的可能內容交換意見，台灣方並已針對正式談判的地點、時間、代表團組成與協議簽署方式等細節，促南非儘速與台灣進行討論。

外交部強調，持續關注並掌握此案相關發展，對於南非外交部於雙方仍在協商、尚未達成共識前，再度破壞兩國1997年達成的協議，片面在其官方網站更改台灣駐處名稱的作法，林佳龍已於第一時間即指示亞非司及駐南非代表處，分別向南非聯絡辦事處及DIRCO嚴正抗議。

外交部也說，駐南非代表處已另致節略南非政府，正式表達台灣立場，並重申DIRCO援引聯大第2758號決議及「一中政策」逼迫台灣駐處搬遷，不僅不合理、無法自圓其說，也令人無法接受，且南非配合中國打壓台灣的作法，違反南非政府一貫主張民主自由的精神，要求南非政府務必尊重台斐雙方於1997年達成的協議。

外交部指出，南非政府近期屢屢違反國際規範，已引發國際社會關注，此也見諸於南非駐美大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool）近日因發表不被美國接受的言論，已於15日被美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）列為「不受歡迎人物」。

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外交部再次嚴正呼籲南非政府，儘速積極就相關細節與台灣進行討論，且在雙方達成共識前，不應做出任何違反1997年雙邊協議的行為。

1997年底，南非與中華民國斷交，轉而承認中國，但同意台灣以等同大使館名義的「台北聯絡代表處」，繼續在普勒托利亞設立官方機構。（編輯：楊蘭軒）1140316