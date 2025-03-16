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南非將台北聯絡代表處降級 更名為商務辦事處

2025/3/16 19:42（3/16 20:19 更新）
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圖為位於台北市的南非聯絡辦事處。（中央社檔案照片）
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（中央社記者施婉清開羅16日專電）南非外交部官網在未知會台灣方面之下，於3月5日逕自將「駐南非共和國台北聯絡代表處」降級更名為「駐南非共和國台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office in the Republic of South Africa）。

今年1月，南非政府再度要求「駐南非共和國台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office in the Republic of South Africa，簡稱駐南非代表處）3月底前遷離首都普勒托利亞（Pretoria），外交部已於2月在官方網站正式強調，台灣不接受南非政府片面違反雙邊協議的立場不變。

對於南非政府要求台灣駐南非代表處遷處一事，美國6名共和黨聯邦眾議員─奧格茲（Andy Ogles）、帝芬尼（Tom Tiffany）、貝肯（Don Bacon）、威爾森（Joe Wilson）、韋柏（Randy Weber）及吉爾（Brandon Gill）美東時間12日致函美國總統川普，抨擊南非二度要求台灣駐處限期內遷出首都、嚴重腐敗及侵犯人權等情形，促川普撤銷南非享有的貿易優惠，也請川普考慮暫停與南非的外交接觸。

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另外，義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）羅馬時間15日也聲援台灣，認為南非政府去要求台灣駐南非代表處遷出首都普勒托利亞，將創下國際關係一個危險先例，籲南非政府重新審視此一要求，並與台灣展開建設性對話。

外交部於2月2日在官方網站公開聲明，堅守絕不接受片面改變現狀的立場，目前仍與南非政府協商中。（編輯：高照芬）1140316

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